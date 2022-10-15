美福食集感謝祭　美食愛好者不要錯過

美福食集精品超市烏日門市，滿1週歲了！有肉品界愛馬仕美譽的美福食集，看好台中高端消費市場，去年10月在烏日成立全國第二家門市，將於10月16日起至31日舉辦周年感謝祭，烏日門市與台北內湖門市同慶「滿8仟送5百」，烏日門市獨享「週週抽萬元貴賓券」回饋中部地區鄉親。

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美福食集指出，秉持進口肉品專業誠信及採購經驗豐富之優勢，網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日美澳三大頂級和牛品牌、西班牙國伊比利豬及各國海鮮極品，並10年前在台北內湖店成立首家以肉類見長的精品超市，設有全台唯一「專業牛肉熟成室」提供客製化鮮切服務及專人介紹導購的貼心服務，用心地為消費者說明食材的來歷、特色，並因應食材的特性，服務人員還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。

美福食集表示，烏日門市周歲，台北店同慶感謝祭「滿8仟送5百」，活動自10月16日起至31日止，於美福食集台中烏日門市、台北內湖門市單筆消費滿8仟元就送5百元消費抵用券乙張，烏日門市再獨享「週週抽萬元酬賓抵用券」資格，每周三抽出乙名幸運得主，共抽出三名，得獎名單公布於美福食集烏日門市粉絲團。