美福食集感謝祭　美食愛好者不要錯過

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美福食集指出，秉持進口肉品專業誠信及採購經驗豐富之優勢，網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日美澳三大頂級和牛品牌、西班牙國伊比利豬及各國海鮮極品，並10年前在台北內湖店成立首家以肉類見長的精品超市，設有全台唯一「專業牛肉熟成室」提供客製化鮮切服務及專人介紹導購的貼心服務，用心地為消費者說明食材的來歷、特色，並因應食材的特性，服務人員還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。
美福食集表示，烏日門市周歲，台北店同慶感謝祭「滿8仟送5百」，活動自10月16日起至31日止，於美福食集台中烏日門市、台北內湖門市單筆消費滿8仟元就送5百元消費抵用券乙張，烏日門市再獨享「週週抽萬元酬賓抵用券」資格，每周三抽出乙名幸運得主，共抽出三名，得獎名單公布於美福食集烏日門市粉絲團。
適逢秋冬燒烤火鍋之際，精選限量海陸食材驚喜優惠價，如：美國特選安格斯翼板火鍋片500g優惠價兩盒990元(原價660元/盒)、西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片300g優惠價兩包790元(原價540元/包)、日本北海道干貝3S可生食500g優惠價單盒850元(原價990元)，另有週末試吃活動，想要品嚐頂級肉品的美食愛好者，不要錯過。