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巷仔內／鍾東錦「年少輕狂」成破口　綠營翻轉苗栗現曙光

▲民進黨加強對苗栗輔選力道，黨內大咖連番站台造勢，力拚翻轉客家鐵票倉。（圖／翻攝自徐定禎臉書）
▲民進黨加強對苗栗輔選力道，黨內大咖連番站台造勢，力拚翻轉客家鐵票倉。（圖／翻攝自徐定禎臉書）

記者陳威叡／特稿

2022-10-16 09:47:24

苗栗縣長期被視為藍營鐵票倉，如今國民黨鬧分裂，地方長久以來的派系角力浮上檯面，議長鍾東錦因黨內排黑條款未獲提名，地方實力堅強，打著「正藍旗」參選到底，民調始終位居前段班。謝福弘身為國民黨參選人民調卻不見起色，恐淪為棄子，這也讓民進黨看見一線曙光，期盼徐定禎一舉翻轉72年政黨輪替，加上時代力量宋國鼎參戰，如今呈現三打一態勢，猛攻鍾東錦口中的「年少輕狂」，選情猶在未定之天。

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時間回到7月，國民黨底定提名謝福弘參選後，在競選團隊進駐縣黨部的典禮上，黨主席朱立倫致詞時卻對缺席的鍾東錦好話說盡，感謝他為黨的付出，讚其努力又優秀，雖沒辦法提名，但也拜託繼續領導議會，「不到最後關頭，絕不放棄。」但苗栗地方派系盤根錯節，長期由劉派與黃派把持，如今積怨已久的恩怨浮上檯面，又豈是朱立倫放低姿態能夠擺平。

▲謝福弘獲黨提名後民調始終不見起色，就連趙少康也直言若不棄保恐讓民進黨贏得苗栗。（圖／翻攝自謝福弘臉書）
▲謝福弘獲黨提名後民調始終不見起色，就連趙少康也直言若不棄保恐讓民進黨贏得苗栗。（圖／翻攝自謝福弘臉書）
結果國民黨最不願見到的事情發生了，鍾東錦不爽黨中央排黑條款，宣布參選到底，派系實力比黨強大是事實，又何必寄人籬下，不單只是另起爐灶，甚至掛上「正藍軍」的招牌營業，展開請益之旅，先後拜訪中廣董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌、立委江啟臣、前主席吳伯雄與張亞中等。正藍軍形象強烈，趙少康也直言若不棄保，恐讓民進黨贏得苗栗。

鍾東錦選戰策略奏效，但有一部分也歸咎於謝福弘的孱弱，孰强孰弱看地方民代反應便知曉，本屆國民黨14席議員中，有9人選擇跳船改由無黨籍登記參選，此外苗栗縣長徐耀昌無懼黨紀多次站台，在台上老淚縱橫力挺到底，國民黨大老、小雞鳴鑼開道，可望將鍾東錦一路送進縣府。

▲苗栗縣長徐耀昌無懼黨紀多次替鍾東錦站台，更在台上老淚縱橫力挺到底。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）
▲苗栗縣長徐耀昌無懼黨紀多次替鍾東錦站台，更在台上老淚縱橫力挺到底。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）
鍾東錦選情「前途似錦」，民調始終是居高不下，但過去的黑歷史猶如芒刺在背，地方謠傳四起，他為自身清白挺身辯護，但卻自爆曾犯下通姦罪、殺人未遂與流氓管訓，記者會上更是金句連發，「順便拿了西瓜刀劃破對方肚皮」、「看到腸子縫了十幾針，好在只是輕傷」、「被抓去管訓，按現今標準是黑牢，不是坐牢」，原以為能拆解炸彈引信、安全下莊，但敵對陣營豈有鍾東錦輕騎過關的道理，也讓選情看見破口。

時代力量率先發難，挖出25歲的「鍾朝平」與友人在台北吃宵夜時，期間與喝醉酒的鄰桌客人發生衝突，對方遭拳打腳踢、活活打死，鍾朝平3個字被刊登在社會新聞的版面，要求他履行若有殺人證據便退出政壇的承諾。

▲時代力量翻出25歲的「鍾朝平」與友人將喝醉酒的鄰桌客人活活打死，要求鍾東錦履行若有殺人證據便退出政壇的承諾。（圖／翻攝自宋國鼎臉書）
▲時代力量翻出25歲的「鍾朝平」與友人將喝醉酒的鄰桌客人活活打死，要求鍾東錦履行若有殺人證據便退出政壇的承諾。（圖／翻攝自宋國鼎臉書）
民進黨立院黨團本周也發動攻勢，猛攻鍾東錦前科累累，羅列罪狀打出道德牌，不希望苗栗學子努力讀書，畢業後卻從前科累累的縣長接下獎狀，情何以堪。黨內天王也傾巢而出助選，兼任主席的總統蔡英文向苗栗鄉親喊話「告別派系政治」，行政院長蘇貞昌則是單刀直入，「大家不要選殺人的」，鏗鏘有力。

根據民調顯示，鍾東錦以21.8%的支持度領先，依序為徐定禎20.7%、宋國鼎11.5%，謝福弘僅有8.7%敬陪末座。棄保效應儼然成形；綠營人士指出，民調顯示民進黨在苗栗一局有機會勝選，令人憂心的是聽聞鍾東錦資源已經撒下去，動員支持者出來投票。

綠營操盤人士指出，黨中央已加強輔選力道，黨內大咖相繼到苗栗站台，除了副總統賴清德昨日到場助選外，蔡英文預計29日出席百工百業後援會成立大會拉抬聲勢，光是10月就有3、4場的中大型造勢場合，把支持者催出來投票。

綠營人士透露，戰略不外乎是公開檢驗鍾東錦過去所為，斷指怎麼來的？過去舊案僅是通姦嗎？稱過去稱坐黑牢怎會又加入國民黨？有太多疑點可以去挖掘，背後真相都可能會改變投票的決定，由立院黨團發動空戰，搭配陸戰傳統夾報紙文宣，認為苗栗已被國民黨禁臠72年，喊出「換人換黨做一次」，殺人犯當選縣長的標籤，讓苗栗人蒙羞，不能抬頭挺胸，相信地方鄉親不會忍氣吞聲。

地方人士指出，苗栗因科學園區效益，年輕人口不斷增加，就年輕支持者光譜，對民進黨較為有利，根據蔡英文總統大選苗栗縣得票數，從2012年的10萬餘票成長至2020年14萬餘票，相對驗證此說法，藍營鐵票區逐漸鏽蝕是不爭的事實，無論本次選舉結果如何，終將為地方政壇生態帶來改變。

古時有句諺語說道「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」，指壞事做盡後享受榮華富貴，行善的人卻落得慘死的下場，諷刺社會不公不義，如今各個參選人前仆後繼要替鍾東錦繫上腰帶，期盼透過這場試煉台灣民主的測驗，撕去苗栗地方派系的標籤。

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