辣妹「比基尼開洞」逛百貨公司！回頭率100％ 本尊是她
「乳溝女神」張香香擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，在IG更坐擁70萬粉絲追蹤，人氣相當旺，她曾在無名小站獲封「年度十大正妹」，因此也有「無名女神」之稱。時常在社群媒體上分享生活的她，最近穿著「開洞比基尼」逛百貨公司，也讓網友嗨翻直呼「超好看，也太辣」、「回頭率百分之一千」。
張香香昨（13）日在IG發出「穿比基尼」逛百貨公司的辣照，只見她頭戴黑色帽子，上身穿著交叉造型的「開洞」黑色比基尼，雖然她有加一件黑色西裝外套，下身也有穿長褲，不過肩膀到側胸「全空」，D級雪乳若隱若現，加上螞蟻腰，火辣程度爆表。
不只如此，她回到家更脫掉外套和長褲，身上只剩比基尼。只見她坐在床上，雙手往後抱頭，傲人上圍一覽無遺，最後，她為展現完美S曲線，更將圖片放大，在文內表示「不只可以單穿比基尼，換季了還能當上衣內搭，一泳衣兩穿好划算」，讓人看了鼻血狂噴。
照片一出，萬人狂讚，網友紛紛留言，「超好看，也太辣」、「回頭率百分之一千」、「太辣太犯規啦」、「這樣出去也太辣了吧，香香的辣無法超越」、「漂亮」、「當內搭好聰明，妳，好，辣 」、「很好看欸」、「天哪寶好美」、「好香」、「性感尤物」、「美翻惹啦」。（編輯：郭佩蓉）