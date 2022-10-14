虎航飛日頻砍航班惹民怨　董座將親自赴日「喬航班」

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對此，台灣虎航在官網公告，新冠疫情帶來長時間的衝擊，各國於開放初期，都面臨了陣痛期，不論是人力、設施、行李延誤等情況，都有可能發生，在這段時間內，本公司陸續接獲各地機場面臨人力調度困難等情況，為保障我方虎迷的權益，經協調後，台灣虎航將配合進行部份航班調整。
台灣虎航表示，日方通知減班並非只針對台虎，各航都面臨這樣的問題，惟因考量陸續接到各場站表示有人力調度、派遣等問題，雖經協調後，台灣虎航航班仍有部份受影響，為確保旅客及公司權益，董事長陳漢銘將於本週日親赴日本拜訪各重要單位，期待能讓影響降至最低。
此外，針對目前受影響的旅客，台灣虎航也釋出善意，提供優於運輸條款的改票方案外，也讓旅客能感受到台灣虎航的誠意。據悉，不管是搶到低票價或優惠票價的民眾，都可選擇用該票價改到可接受航點和行程，優於過去改票機制且期限也拉長。
據了解，日方減班措施主要是疫情期間日方場站有裁員，復航時不只地面作業人力，包括安檢、海關人力皆缺乏，航班落地後地面作業人力不足才會衍生出減班問題；陳漢銘此行預計拜訪新千歲、東京、大阪等落地場站地面代理，已排好12個拜訪行程，盼找出讓減班緩解方案，不要影響明年1、2月大假日航班，預計下週三返台公布相關方案。
另外，長榮航空也傳出航班砍班，有旅客聲稱收到飛東京羽田、東京成田、札幌新千歲、大阪關西等航班取消通知。
長榮航空表示，目前日本尚未全面復飛，現行桃園-東京、桃園-大阪每天復飛1班，福岡每週復飛4班，因有旅客較早預購機票，尚未復飛的航班被解讀成取消，未來將視需求增加航班；北海道、沖繩等旅遊航點將進入傳統旅遊淡季，預計今年底到明年初陸續復飛。