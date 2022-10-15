周末吃雞！6大速食優惠包：頂呱呱買1送1、KFC加1元多1件

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即日起至10月19日期間，每天下午2點到晚上8點，地瓜薯條（60元）享買一送一，平均每包30元，每人限購2組。除了全台門市外，外送平台（UberEats、foodpanda）兩份同享優惠。買地瓜薯條還可「超飽加購」3選1，阿勇雞塊4入加購價35元、呱呱包加購價45元、脖子4支加購價55元，加購上限任選10組。
台灣大哥大用戶獨享指定套餐7.4折，12月底前到門市出示台灣大哥大APP內優惠券，單人獨享餐特價139元（辣味炸雞1塊＋呱呱包1入＋甜甜包2入＋35元飲品1杯），雙人分享餐特價259元（原味炸雞2塊＋阿勇雞塊10入＋地瓜薯條＋35元飲品2杯）。
🟡肯德基
即日起至10月24日推出限定新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，10月底前加碼「加1元多1件」優惠，使用預定快取服務訂購任一桶餐，加1元送一塊咔啦脆雞、或四塊上校雞塊2選1；訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻。
🟡漢堡王
10月霸王省最低5折起，共34組商品促銷。買一送一共有3款漢堡及中杯可樂、薯條、辣薯球；「超值選」最低是脆雞堡49元，「個人超省餐」100元起、「雙人激省餐」150元起，這次還有期間限定4款，燒烤甜醬薯39元、4.4oz燒烤甜醬牛肉堡套餐（含中份辣薯球＋小可）169元。
🟡拿坡里
10月31日前到炸雞專賣店買一桶「1公斤腿排桶」，加送10隻胡椒雞翅，原價650元，特價349元。
🟡達美樂
不限平假日、不限早晚、不限大小披薩、不限口味、不限數量，外帶全部一律半價。等於單點外帶一個小披薩178元起、大披薩280元起。每周一、二、六則有外送加碼，外送大披薩、小披薩皆買一送一。
🟡必勝客
在台北車站附近打造「Hot燒站」首間門市，選在堪稱餐飲一級戰區的站前南陽街商圈，並推出限時嘗鮮價，即日起至10月17日前，每天開賣夏威夷手工餅皮比薩（99元），特價50元；10月18日至10月31日推出冰火菠蘿（59元），特價39元，每日各限量50份。