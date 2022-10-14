選不了議員！謝和弦親自發聲反擊 曝「3點未來動向」
中央選舉委員會今（14）日舉行委員會議，欲參選台北市中正萬華區議員的藝人謝和弦，因曾犯毒品危害防制條例，處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，依111年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，因此不符規定，不得登記為候選人。對此，謝和弦與孕妻莉婭都做出回應。
莉婭得知此事後，回應：「我們這邊會提出訴願書，是執法流程日期上有一些出入，我們這邊會提交資料說明。」謝和弦則是在臉書發文提到：「剛剛看到媒體報導中選會最新的結果，我可能無法參加年底的議員選舉了，雖然心情上受到打擊，但想一想，我本來就是以推動大麻合法化為初衷來參與這次的選舉！所以在過去幾個月的過程當中，我的參選已經帶動了台灣民眾對於大麻合法化的討論，也讓更多人願意表態支持讓台灣變成真正自由的國家，對此我已經感到很幸福了！」
謝和弦接著透露3點未來動向，首先他提到關於他的大麻案，「我的大麻案10月14日就執行完畢，所以在選舉日當天我是有資格參與選舉的，因此我會向中選會提出訴願。」第二點是如若訴願不成，他將直接投入2024年中正萬華區的立委選戰；第三點是他將全數開放支持者的政治獻金退款，相關辦法會於近期公布。他最後表示：「我親愛的寶貝女兒謝音悅即將在下個月出生，因此除了政治與音樂工作之外，我將把更多時間浪費在真正值得的人、事、物上，另外，中正萬華的選民很抱歉！」
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