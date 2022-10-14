AKIRA見大S幸福很開心！跟具俊曄一起使用「國民姐夫」

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AKIRA日前表示為了家人，有意暫時定居台灣，當空中飛人台、日兩地跑，今再次表示：「台北是我的第二個家，台灣跟日本滿不一樣，台灣的天氣讓我覺得很放鬆，每次都很懷念這邊的空氣。」他也笑說很期待大巨蛋開放，「每次經過都抱著期待的心，想說這邊什麼時候會好，這裡可以辦運動賽事、演唱會，放浪兄弟能在那邊表演就好了。」
林志玲2019年嫁給AKIRA，AKIRA暖男形象受到台灣歡迎，此後獲封「國民姐夫」稱號；今年大S跟韓團「酷龍」成員具俊曄結婚，具俊曄追回初戀的故事亦轟動亞洲，他也受封同樣稱號，但林志玲曾表示不擔心「國民姐夫」頭銜被搶走，AKIRA今對此也說：「我不會覺得被搶，我想先恭喜他們，當時我受封這個稱號時，也是媒體的好意，所以我並沒有覺得被拿走，兩位（大S、具俊曄）也是幸福的一對，我只想恭喜他們！」
今活動AKIRA除了當起稱職宣傳大使，記者會也笑料不斷，主持人黃子佼要AKIRA幫文字記者挑新聞照片，但剛好眼前的照片皆未對到焦；而活動進行到一半，101插播廣播，AKIRA和翻譯、黃子佼展現默契，待廣播播畢才繼續訪談，形成逗趣畫面；AKIRA還說到，想到台日不同處，就是受訪時台灣獨有的「麥克風架」，黃子佼亦開玩笑說：「這可以當伴手禮！」逗笑全場。