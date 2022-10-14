2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

AKIRA見大S幸福很開心！跟具俊曄一起使用「國民姐夫」

▲AKIRA出席HUBLOT記者會。（圖／記者朱永強攝）
▲AKIRA出席HUBLOT記者會。（圖／記者朱永強攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-10-14 17:50:24

日本「放浪兄弟」團長AKIRA相隔2年多終於在台灣公開露面，他今（14日）擔任HUBLOT宣傳大使，下午4點出席位於台北101的新品上市記者會；他老婆林志玲9日被記者問到「是否擔心老公『國民姐夫』頭銜被搶走？」她表示：「只要我的老公不會被搶走就好。」AKIRA對此也大氣回應「不會覺得被拿走」，更祝福大S和具俊曄，「 兩位也是幸福一對，我只想恭喜他們！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲AKIRA久違在台露面。（圖／記者朱永強攝）
▲AKIRA久違在台露面。（圖／記者朱永強攝）
AKIRA透露能跟HUBLOT合作，歸功於老婆牽線，表示能當宣傳大使很開心，也用中文說：「當爸爸很開心，不會累！」除了品牌活動，因台灣、日本國境開放，AKIRA預告年底會有「好消息」，有望把LDH旗下藝人帶來台灣表演。

AKIRA日前表示為了家人，有意暫時定居台灣，當空中飛人台、日兩地跑，今再次表示：「台北是我的第二個家，台灣跟日本滿不一樣，台灣的天氣讓我覺得很放鬆，每次都很懷念這邊的空氣。」他也笑說很期待大巨蛋開放，「每次經過都抱著期待的心，想說這邊什麼時候會好，這裡可以辦運動賽事、演唱會，放浪兄弟能在那邊表演就好了。」

林志玲2019年嫁給AKIRA，AKIRA暖男形象受到台灣歡迎，此後獲封「國民姐夫」稱號；今年大S跟韓團「酷龍」成員具俊曄結婚，具俊曄追回初戀的故事亦轟動亞洲，他也受封同樣稱號，但林志玲曾表示不擔心「國民姐夫」頭銜被搶走，AKIRA今對此也說：「我不會覺得被搶，我想先恭喜他們，當時我受封這個稱號時，也是媒體的好意，所以我並沒有覺得被拿走，兩位（大S、具俊曄）也是幸福的一對，我只想恭喜他們！」

今活動AKIRA除了當起稱職宣傳大使，記者會也笑料不斷，主持人黃子佼要AKIRA幫文字記者挑新聞照片，但剛好眼前的照片皆未對到焦；而活動進行到一半，101插播廣播，AKIRA和翻譯、黃子佼展現默契，待廣播播畢才繼續訪談，形成逗趣畫面；AKIRA還說到，想到台日不同處，就是受訪時台灣獨有的「麥克風架」，黃子佼亦開玩笑說：「這可以當伴手禮！」逗笑全場。

▲AKIRA表示年底會公布好消息。（圖／記者朱永強攝）
▲AKIRA表示年底會公布好消息。（圖／記者朱永強攝）

孔孝真結婚！演藝圈女神們下班趕去喝喜酒　婚紗照超神祕

高爾夫女神否認是Rain小三！高EQ回：感謝被比較成金泰希

劉在錫思念台灣嫂子!激動問候大S具俊曄　李光洙一旁傻笑

曾莞婷洋裝裡一絲不掛！背面、側邊全空　被遊客看光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀