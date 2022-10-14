▲ Gogoro Network 取得台灣中油 136 個電池交換站點，正式串聯花東海岸線

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Gogoro Network 解鎖經典環島路線 恣意暢遊花東海岸
繼小琉球與澎湖開站 進駐金門助離島綠色移動再升級
除了在台東往來花蓮間的台 9 線上部署電池交換站，串連環台電動機車能源供應網，Gogoro Network 回應顧客殷殷期盼的海岸旅遊路線，完成建置台 11 線上的「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」，今日正式啟用上述 3 站 GoStation。加上已於 8 月初已正式啟用，東台灣第一座 Super GoStation「台東好站」，充分滿足車主在台 11 線超過 150 公里道路上的換電需求；不論是騎車巡航風光明媚的台 11 線，或是擁抱絕美山景的台 9 線，Gogoro Network 都能讓車主恣意暢遊花東最夯、最美的觀光路線。
在持續提升服務量能之際，GoStation 開拓的旅遊路線也越來越豐富多元，今年透過擴大與台灣中油合作，Gogoro Network 計畫在 10 月底前於金門啟用 2 座全新 GoStation 站點，並同時在澎湖新增 2 個站點，澎湖諸島 GoStation 總站數將達到 6 站。去年底甫開通的嘉義阿里山和南投武嶺路線，今年立刻成為 PBGN 車主的熱門打卡目的地，因應假期湧現的車潮，Gogoro Network 在阿里山沿線新增「中油阿里山新加油站」，並成為進入阿里山景區前最接近的 GoStation；武嶺沿線再添增「中油清境娜嚕灣站」，打通前往合歡山、清境農場、武嶺、梨山等地的樞紐，車主無論想要上山下海，都能享受充足的電量補給，愜意領會台灣得天獨厚的山水之美。
Gogoro Network 網路佈建廣度深度齊備 熱區電池服務量能加倍
Gogoro 與 PBGN 聯盟車款銷售穩定成長，Gogoro Network 秉持「廣度、深度、密度」三軸平衡的佈建策略，不斷升級網路覆蓋與效能。截至目前為止，Gogoro Network 服務範圍已覆蓋全台 21 個縣市，營運及建置中的 GoStation 機櫃已超過 11,733 個，依據車主的移動區域與能源需求量，規劃並佈建在 2,419 個位置。全台高達約 1/3 的 GoStation 設置在便利商店與量販超市旁，深入大眾便利生活圈。同時，Gogoro Network 提供超過 108,382 個智慧電池交換槽位服務客戶，電池交換槽的總數遠超過其他系統 10 餘倍。Gogoro Network 毫無疑問是全球規模最大、運行時間最長、服務最穩定、最聰明高效率、且累積最多交換次數、支援最多品牌、最多用戶使用的智慧電池交換系統。最小的 GoStation 站點 都具備 24 個電池交換槽，而每站提供 100 顆以上智慧電池、可滿足超過 1,000 位用戶電池交換需求的 Super GoStation 也已在全台建置超過了 161 站，完整、方便、滿足逐步成長的電動機車車主，隨時、隨地的能源補充需求，甚至是扮演穩定電網的關鍵角色，Gogoro Network 正在日漸成熟的智慧城市中，發揮核心且多元的功能。
過去幾年我們與台灣中油深入合作，積極參與政府智慧電動機車能源補充設施普及計畫，並已順利取得台灣中油 111 年度電池交換站標案共 136 站，預期今年底全數完工後進一步提高可交換電池的供給量；Gogoro Network 已連續 5 年和台灣中油合建 GoStation，自 107 年至今，共建置 632 個站點，是台灣中油佈建最多電池交換站的單一合作夥伴。電池交換站的建置不僅著墨六都人口稠密區，也涵蓋熱門旅遊景點，全面平衡地提升服務量能，是我們努力不懈的目標。
Gogoro Network 花東海線換你出發
台 11 線尋好禮 7-ELEVEN 享補給
Gogoro Network 邀請 50 萬用戶趁著秋高氣爽環台出遊，同時歡慶 Gogoro Network 花東台 11 線沿線 GoStation 正式串連開通，自 10/14 至 12/14，Gogoro Network 特別印發「花東台 11 紀念明信片」，車主可於旅程中，前往花蓮及台東的 Gogoro 門市索取，限量 1,000 份，送完為止。於此同時，Gogoro Network 化身為車主應援團，替首波挑戰台 11 線的 PBGN 騎士及愛車補充能量；上述活動期間前往台 11 線上全新啟用的 GoStation「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」完成交換電池，並前往以上 3 個 GoStation 鄰近合作指定的 7-ELEVEN，在明信片上蓋上戳章，即可換取 7-ELEVEN 能量補給品。更多活動詳情將於 10/14 中午12:00 後公佈於 Gogoro Network 官網活動網頁。