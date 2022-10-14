▲ Porsche Exclusive 邀請韓團 Black Pink 成員 Jennie Kim 客製 TAYCAN

我是廣告 請繼續往下閱讀
保時捷經典與客製化部門副總裁Alexander Fabig表示：「JENNIE 對她夢想中的保時捷有著非常具體的想像，使得此次合作充滿熱情和創意。與國際客戶共同合作這些特殊專案，總是令人興奮且充實，這次的合作我們還面臨到一些有趣的挑戰，促使我們團隊能讓最有創意的願望實現。」在一場持續數小時的數位工作坊中，Porsche Exclusive Manufaktur 的特殊願望（Sonderwunsch）團隊和Style Porsche設計部門專家，與 JENNIE 共同設計出這部Taycan 4S Cross Turismo的所有細節。這輛車是在位於祖文豪森的 Porsche Exclusive Manufaktur 的特殊願望（Sonderwunsch）部門進行訂製。Grant Larson回憶道：「作為一位藝術家，JENNIE深諳創意層面的合作，她甚至為我們的會議帶來了一個情緒板（mood board），將初步的想法視覺化，同時反映出其他人的接受程度。」Larson 自1989年起於 Style Porsche 任職，如今是特殊專案經理，在該部門負責 特殊願望（Sonderwunsch）工作。
JENNIE表示：「能夠在我自己的保時捷上有如此密切合作，是一段令人驚艷的體驗。能夠親自設計雲朵標誌，我也感到特別自豪。我有許多時間在世界各地旅遊，天空和雲朵是我的旅伴，更是這些獨特經驗的美麗象徵。這也是為什麼我對天空和雲朵有獨特情感，且非常熱衷於記錄下這些大自然的圖案。」
邁森藍色妝點的獨特設計
這輛 Taycan 的外觀刻意輕描淡寫，與金屬黑車身漆面形成鮮明對比的是施以邁森藍烤漆的21吋Exclusive Design輪圈。駕駛座車門的「Electric」字樣、車尾車型銘牌和B柱上的雲朵標誌也都採用這種「Paint to Sample 保時捷嚴選選色」中獨有的藍色。前門檻設有發光的Jennie Ruby Jane字樣，後門檻則以她的暱稱NiNi呈現，並且依照JENNIE的意思，採用現行的 911（992 型）保時捷字體。前門的標誌投射燈將雲朵標誌投射至車旁的地面上。輪圈上則刻有JENNIE的名字和「Sonderwunsch」的字樣。
內裝採用黑色、蠟灰色和邁森藍的組合營造出優雅氛圍，僅有椅面和儀表板上半部採用蠟灰色；車門飾板、冷氣出風口、杯架和方向盤12點鐘標記則以邁森藍妝點；頭枕上則有JENNIE設計的雲朵標誌，專屬的室內車罩同樣也有相似的個人風格。