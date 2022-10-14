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保時捷 911 GT3 RS 以 6 分 49.328 強勢征服紐柏林

▲ 保時捷 911 GT3 RS 以 6 分 49.328 強勢征服紐柏林
▲ 保時捷 911 GT3 RS 以 6 分 49.328 強勢征服紐柏林

2GameSome - 有車賞

2022-10-14 17:55:01

全新保時捷 911 GT3 RS 以 6 分 49.328 秒強勢之姿完成全長 20.8 km 的紐柏林北環賽道，比現行款 911 GT3 快了 10.6 秒之多。這項紀錄由參與開發該款 911車系全新旗艦的保時捷品牌大使 Jörg Bergmeister 所締造，賽道官方人員亦於現場見證此一圈速新紀錄。

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全新 911 GT3 RS從一開始便是為了毫不妥協地體現最高性能而設計。這款具有 525 PS（386 kW）的高性能合法道路跑車充分運用賽車的科技與設計概念，除了擁有賽車 DNA 的高轉速自然進氣引擎與智慧型輕量化車身結構外，其冷卻和空氣力學概念亦證明了 911 GT3 RS 與賽車系出同源。911 GT3 RS在285 km/h的速度下壓力可達860公斤，為911 GT3 的三倍。

保時捷 GT 產品線總監 Andreas Preuninger表示：「今天，911 GT3 RS 一現身便履行了先前的承諾 — 在賽道上展現絕對卓越的性能。即使在 Döttinger Höhe 的大直線賽段條件不甚理想，甚至有強烈的逆風，瀝青溫度也偏低，這次的成績仍讓我們十分滿意。911 GT3 RS 為空氣力學和底盤改寫了業界的標準。量產公路車能夠體現如此深厚的賽車元素是前所未見的。」

這輛搭載魏薩套件的 911 GT3 RS 選配米其林 Pilot Sport Cup 2 R 輪胎，前輪尺寸為 275/35 R20，後輪為 335/30 R21。全新的 911 GT3 RS 亦以 6 分 44.848 秒完成較短的20.6公里標準單圈。

Bergmeister 表示：「受到當天陣陣強風影響，我們的下壓力略為下降，但我仍對最後的成績相當滿意。尤其在高速路段上，911 GT3 RS 當仁不讓，展現頂規賽車風範，甚至在煞車效能設下新高門檻。能在紐柏林北環賽道駕駛這台車挑戰最快單圈真是太有趣了。」

保時捷 911 與 718 車系副總裁 Frank Moser 從車隊監控區一路觀察，他表示：「我為整個團隊在開發和測試全新 911 GT3 RS 所展現的成就感到無比驕傲。今天，Jörg Bergmeister 將車輛全部的潛力整合集結，一次爆發。身為經典的代名詞，911依然處處充滿驚喜，並證明了後置引擎的配置無庸置疑地非常適合高性能跑車。」

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