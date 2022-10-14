▲ 保時捷 911 GT3 RS 以 6 分 49.328 強勢征服紐柏林

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保時捷 GT 產品線總監 Andreas Preuninger表示：「今天，911 GT3 RS 一現身便履行了先前的承諾 — 在賽道上展現絕對卓越的性能。即使在 Döttinger Höhe 的大直線賽段條件不甚理想，甚至有強烈的逆風，瀝青溫度也偏低，這次的成績仍讓我們十分滿意。911 GT3 RS 為空氣力學和底盤改寫了業界的標準。量產公路車能夠體現如此深厚的賽車元素是前所未見的。」
這輛搭載魏薩套件的 911 GT3 RS 選配米其林 Pilot Sport Cup 2 R 輪胎，前輪尺寸為 275/35 R20，後輪為 335/30 R21。全新的 911 GT3 RS 亦以 6 分 44.848 秒完成較短的20.6公里標準單圈。
Bergmeister 表示：「受到當天陣陣強風影響，我們的下壓力略為下降，但我仍對最後的成績相當滿意。尤其在高速路段上，911 GT3 RS 當仁不讓，展現頂規賽車風範，甚至在煞車效能設下新高門檻。能在紐柏林北環賽道駕駛這台車挑戰最快單圈真是太有趣了。」
保時捷 911 與 718 車系副總裁 Frank Moser 從車隊監控區一路觀察，他表示：「我為整個團隊在開發和測試全新 911 GT3 RS 所展現的成就感到無比驕傲。今天，Jörg Bergmeister 將車輛全部的潛力整合集結，一次爆發。身為經典的代名詞，911依然處處充滿驚喜，並證明了後置引擎的配置無庸置疑地非常適合高性能跑車。」