▲ 2022 Audi quattro Cup World Final，台灣代表隊奪世界總決賽季軍

今年總共有來自38個國家，近7萬名車主各國高球好手一同參與 2022 Audi quattro Cup 車主盃系列賽，World Final世界總決賽本週於義大利馬可西蒙尼高爾夫俱樂部(Marco Simone Golf Club)圓滿落幕，總決賽傳來捷報，台灣代表隊伍憑藉絕佳默契，與各國高球好手於果嶺上揮桿競技，一路過關斬將奪下季軍頭銜。
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台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「恭喜台灣代表隊伍的兩位選手在本屆Audi quattro Cup World Final 世界總決賽以精湛技術取得亮麗佳績。非常感謝代表隊伍在總決賽的絕佳表現，期待他們的歸來與我們共享喜悅。」
Audi quattro Cup車主盃高球賽自1991年開始舉辦，已發展為世界知名業餘高爾夫系列賽，秉持相同Progress進化精神，台灣奧迪亦於國內舉辦Audi quattro Cup Taiwan車主盃高球賽事超過10年，多年來獲Audi 車主們熱情響應，於果嶺上一同續寫品牌旅程。今年奪得佳績的台灣代表隊為2022 Audi quattro Cup Taiwan車主盃高爾夫球賽的冠軍，本屆系列賽亦吸引全台超過500位高球好手共襄盛舉，台灣奧迪將持續串聯運動、性能多元面向，以顧客為核心，持續為所有Audi Family 家族成員創造最佳的品牌體驗。