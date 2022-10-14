曾賭「謝和弦落選」捐20萬！雞排妹兌現承諾：已完成捐款
歌手謝和弦近來登記參選台北市中正萬華區市議員，豈料今（14）日卻被中選會依違反選罷法，不得登記為候選人。對此，先前和他打賭的藝人鄭家純（雞排妹）因不看好謝和弦選情，喊出「很難妥當穩上」，兩人也對賭「選上或沒選上都會捐款」，而她稍早也透露「已完成20萬捐款」。
中央選舉委員會，今日審查111年直轄市長、直轄市議員、縣(市)長及縣(市)議員選舉候選人資格，直轄市議員、縣市議員候選人部分，共有7人不符合規定，其中包括日前宣布參選的藝人謝和弦，因其曾犯毒品危害防制條例，尚未執行完畢，故不得登記為候選人。
對此，鄭家純也在臉書發文「當初沒想到他有無法參選的可能性，被中選會取消資格，應該也算是一種沒選上。已完成20萬捐款」，並附上匯款截圖，「刷卡紀錄可以對時間，已各捐十萬給『人生百味』、『社團法人台灣芒草心慈善協會』」。
事實上，鄭家純在上月13號於臉書發文，認為謝和弦這次選舉「很難妥當穩上」，兩人更對賭，謝和弦說「我選上了我請弱勢朋友420份雞排，你要不要捐隨便你」，鄭家純則喊出「若他選上，420份我直接x100，補足數額捐10萬，若他沒選上，我還是會捐款給兩個公益團體，並加碼一倍」。
對於無法參選，謝和弦也在臉書回應「雖然心情上受到打擊，但想一想，我本來就是以推動大麻合法化為初衷來參與這次的選舉！所以在過去幾個月的過程當中，我的參選已經帶動了台灣民眾對於大麻合法化的討論，也讓更多人願意表態支持讓台灣變成真正自由的國家，對此我已經感到很幸福了」，並透露會將政治獻金全數開放退款，也會向中選會提出訴願。（編輯：郭佩蓉）