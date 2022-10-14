中選會公布財報 蔣萬安、陳時中、黃珊珊皆扛千萬房貸
距離2022大選剩不到2個月，中選會今（14）日公布公職候選人財產申報。根據資料顯示，民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，皆承擔1000至4000萬不等的負債金額，並多來自於房屋貸款。
據中選會公布財報數據，陳時中名下不動產有1筆土地、2筆建物，動產則有1筆取得價163萬的INFINITI汽車，並登記於妻子孫琬玲名下。夫妻持有現金12萬、存款442萬，名下珠寶、骨董、字畫及其他有相當價值之財產538萬，名下無有價證券，累積繳納298萬保費、債權400萬。夫妻負債4743萬，其中1927萬用於購置自用宅、2816萬用於房貸分期長擔，另孫琬玲投資300萬於博齡牙醫診所。
蔣萬安部分，統計不動產1筆土地、2筆建物，取得價3333萬，皆位於宜蘭縣羅東鎮，並登記在妻子石舫亘名下，動產則有1筆取得價35萬的二手TOYOTA SIENNALE。夫妻存款1669萬、累計繳納保費751萬，名下無有價證券，和珠寶、骨董、字畫及其他有相當價值之財產。石舫亘名下負債1711萬用於房貸，另石舫亘投資50萬於「一起網路科技公司」。
黃珊珊部分，統計不動產2筆土地、4筆建物，皆位於汐止區金龍段，動產則有1筆取得價154萬LEXUS汽車，黃珊珊存款392萬，名下無有價債券，繳納保費637萬，負債1082萬用於房貸。