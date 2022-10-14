免費演唱會在IKEA！告五人、家家近距開唱 入場資訊看這
IKEA新莊店將於11/2，舉辦首次的IKEA Live House演唱會，邀請靈魂歌姬家家與新生代人氣樂團告五人現場開唱，演唱會採用報名抽籤制，即日起至10/20中午12點，只要成為宜家卡卡友並完成LINE綁定，即可透過IKEA LINE官方帳號進行報名，中選者可帶一位好友一起免費入場，座位數量有限千萬別錯過。
根據IKEA 2021年全球居家生活大調查指出，「受到疫情影響，聽音樂的人變多了！高達55%的人在家會藉由聽音樂放鬆心情」，IKEA希望藉由居家與音樂的結合，帶給大家美好居家生活的靈感，運用多功能的家具與不同風格的家飾，打造三個風格不同的多元舞台，依據歌手的居家生活喜好，迅速地從臥室變成客廳，讓家家與告五人在自己最喜歡的居家風格中演唱喜愛的歌曲。
IKEA Live House邀請家家、告五人到新莊店現場演唱，即日起至10/20中午12點期間開放報名，只要成為宜家卡卡友並完成LINE綁定，即可從IKEA LINE官方帳號中的選單報名，IKEA將於10/25以LINE訊息推播通知中選者，無須任何門票費即可入場，中選者還能邀請1位好友一同共襄盛舉，演唱會現場再加贈獨家限量手環還有互動活動。
聽眾座位區也分成三種音樂風格，就像在家聽演唱會一般，是人生中不可錯過的特殊體驗，有「輕快搖擺區」運用多彩的抱枕加上舒適軟墊做成Ｌ型沙發，展現青春音樂的隨興氛圍；還有「慵懶弛放區」以草皮地板與自然色系地毯為主，打造放鬆又舒適的風格；最後「金屬龐克區」使用摩登極簡的舒適沙發或單椅群，呈現強烈的風格，是喜愛音樂的朋友不可錯過的一場饗宴。