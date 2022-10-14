北部、東北部恐有致災性降雨 水利署：提高警覺隨時應變
因應今（14）日上午8時，鵝鑾鼻東南東方1000公里處的熱帶擾動97W，增強為熱帶性低壓（TD23）並持續發展，預計於周末將與東北季風的共伴效應，對於北部及東北部地區恐造成致災性降雨，水利署署長賴建信於下午邀集各河川局、水資源局召開視訊會議，要求各單位不能掉以輕心，即時掌握降雨動態，特別對於迎風面之桃園以北、東半部地區及恆春半島等轄區的水資源局及河川局，要求保持高度警覺及注意人員安全，尤其北部水庫多位於高水位，做好水位、水量調控因應作業，並與各縣市政府保持連繫，預布防水擋板及移動式抽水機等防災設施因應，減少積淹水造成交通及生活不便。
水利署表示，由於從南海到菲律賓東方海面的大低壓帶發展中，加上東北季風增強，迎風面降雨將逐漸增強，為加強防災整備因應，請第一、八、九河川局要注意池上地震後，河海堤等水利建造物之巡檢及保護，備妥開口契約搶修險人員機具人力。
第七河川局注意高雄寶來地區土石複合災害，對於恆春半島龍鑾潭周邊及恆春地區連繫屏東縣政府預為防災，對於易淹水地區確保排水系統暢通，預布移動式抽水機減少淹水風險請。
第十河川局加強員山子分洪設施檢整，北區水資源局確保採取石門水庫雙機發電調節操作，相關農田管理處保持密切聯繫灌溉二期稻作，利用多餘水量將埤塘蓄滿。台北水源特定區管理局對於烏來山區監測坡地安全，對於孤島效應預為布署防災作為。
各水資源局注意水庫高水位操作，確保水資源運用，與地方政府密切聯繫並啟動防汛護水志工、自主防災社區啟動協助通報及減災措施。因應氣候變遷極端天氣，防災不能掉以輕心，水利署也呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低