《局中局》蘇志燮變成殺人犯！認了「我每晚都在做惡夢」
南韓電影《與神同行》製作團隊最新驚悚懸疑作品《局中局》集結蘇志燮、金倫珍、Nana、崔光逸等卡司，一同打造撲朔迷離的驚悚故事。對於參演的原因，蘇志燮表示：「每當翻過一頁劇本內容時，就對後面的內容感到愈來愈好奇，直到最後都令人十分緊張，我很喜歡這一點，因此答應參演。」
蘇志燮飾演前途一片光明的企業家，卻一夜淪為殺人案嫌犯，這也是他演員生涯首度正式挑戰驚悚題材，他表示：「這次我努力表現陷入危機的男子，他的淒涼感和迫切感，以及他努力想讓自己無罪的模樣。」蘇志燮表示在拍攝本作時，精神狀況也起變化，「當時每天都很熾烈進行拍攝，直到拍攝的最後一天，我每晚都在做惡夢，個性變得很敏感，在夢中一直被其他人折磨。」但他表示幸好在本作殺青後，就沒再出現這樣的情況，比較能安穩入睡。
尹鍾石導演在製作發表會上感激表示，能和這些演員合作就像做夢一樣，還透露在寫劇本時就以蘇志燮為形象，構寫男主角這個角色，導演說：「當我在寫男主角初登場的場面時，某瞬間腦海中就突然浮現蘇志燮演員的模樣，我認為《局中局》男主角這個角色對他而言是全新挑戰，覺得若讓他飾演這個角色一定很帥氣，因此就邀請他參演本作。」
據說尹鍾石導演為了讓蘇志燮答應參演本作，還親手寫信說服他，令蘇志燮十分感動，對此蘇志燮笑說：「不是像情書那樣，而是寫著介紹本作的內容。導演還寫說很想和我合作，希望能一起完成這部作品，這對當時的我而言是很棒的禮物，我還把這封信放到保險箱保管！」《局中局》11月4日在台上映。