SUZUKI 跨界全能 唯我電能 ALLGRIP 體驗會 活動開跑
TAIWAN SUZUKI長久以來秉持「GO UNIQUE」一貫無設限獨一無二的品牌精神，一直以來不斷的精進研發滿足消費者，為提供大眾更優質、更舒適的車款，自今年9月剛發表的全新世代ALL NEW S-CROSS後，SUZUKI 5門乘用車後SUZUKI 進入全車系HYBRID 輕油電新世代，不只帶給消費者全新進化的操駕感受，更展現 SUZUKI 積極擁抱新能源的革新精神。
全球季候變遷，在台灣一年平均下雨天數近200天，濕滑的道路是否總是讓您耽心行車的安全性? 本次北中南活動以濕滑路面為主題，特別針對"ALLGRIP"設計出一些體驗關卡，現場將會由專業的教練帶您體驗濕地過彎、濕地急停、濕地繞錐、道路顛簸測試、360度障礙停車測試等障礙關卡，讓大家感受SUZUKI S-CROSS ALLGRIP優異性能與安全性，顛覆對一般兩輪傳動的SUV的刻板印象!
SUZUKI也有考量到一同前來的隨行小孩或友人，現場也設置休憩區與課程區，如SUZUKI趣味美甲小站、咖啡達人課程、兒童彩繪等讓隨行小朋友在現場也樂在其中。
沒體驗過ALLGRIP絕佳的行車穩定度嗎? SUZUKI 於10月15日起，SUZUKI於北、中、南、三區舉辦SUZUKI ALLGRIP體驗會，讓您一次體驗到SUZUKI 搭載ALLGRIP 各車型，解決您雨天行車的憂慮與困擾，並大幅提升雨天開車的安全性，機會難得，名額有限，請即刻上網預約您期望的場次。