合體蔡適應！蔡英文赴基隆仁愛市場 吃鹹湯圓、手沖咖啡
總統蔡英文今（14）日下午在基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人蔡適應的陪同下，參訪基隆仁愛市場及阿拉寶灣秘境，肯定基隆市政府團隊的努力，讓基隆有許多變化，相信在穩定控制疫情、開放國門之後，社會將邁向正常生活，會再次帶動新一波的國旅熱潮。她也邀請國人來基隆走走看看，品嚐美食及體驗阿美族風情。
蔡英文抵達「阿拉寶灣秘境」後，首先聽取簡報說明「阿拉寶灣聚落發展規劃」，接著，也在頭目胡信男及族人的陪同下，親自體驗手作阿美族醃製辣椒醬及製作海廢玻璃吊飾，也聽取部落特色料理的介紹外，並現場品嚐石花凍。隨後致詞時表示，今天很高興來到基隆阿拉寶灣文化聚落，從剛才走進來，就看到豐富的部落文化、漂亮的阿美族圖騰，也謝謝族人朋友的熱情歡迎。
蔡英文說，阿拉寶灣文化聚落真的很有特色，她也覺得這裡是非常有發展潛力的地方，非常適合讓家長帶著小朋友一起來體驗，相信將來一定是非常熱門的景點。
蔡英文指出，這8年來，因為林右昌的用心，基隆真的變化很多，很多建設也都陸續到位，稍早她也到基隆港旅運大樓，看新的建設，真的非常好。台灣也要開始迎接下一階段國際旅客進來，並希望國人可以四處走走看看，而阿拉寶灣秘境是一定要來的地方。
稍早，蔡英文也前往仁愛市場參訪，以實際行動拚在地經濟。蔡英文現場品嚐鹹湯圓，並親自購買外帶壽司、香魚甘露煮、三鮮水餃及天婦羅等基隆在地特色美食，也在青年返鄉經營的咖啡廳，親自體驗並品嚐手沖咖啡。蔡英文沿途與攤販親切互動、合影，並受到民眾熱情歡迎，氣氛溫馨熱絡。