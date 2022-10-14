藍營10女將合體！綠：過去4年0作為　再當選城市倒退30年

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林靜儀表示，第二亂是「不作為之亂」。只顧跑攤，卻未給地方帶來重大建設，導致地方發展嚴重停滯。盧秀燕4年來包含中火、中捷藍線、鐵路高架工程，只會推給中央，卻連累台中空品退步，捷運延宕、建設延宕；彰化縣長王惠美上任先否決風力發電、又放棄台灣燈會主辦權、連捷運延伸至南彰化的政見也紛紛跳票；嘉義市長黃敏惠連最基本的清淤、汙水下水道都做不好，使得嘉義市逢大雨就淹水，讓民眾店家苦不堪言，各種工程建設執行力落後；花蓮縣長徐榛蔚預算執行率差，工程延宕。
第三亂，「濫用公家資源之亂」。饒慶鈴拿緊急預備金印製縣民手冊，浪費公帑替自己做競選大外宣；徐榛蔚在發送給弱勢的米袋上印上個人肖像，濫用行政資源宣傳自己；盧秀燕在疫苗施打站發放個人文宣品，利用公家機關LED牆播放與藍營小雞的競選廣告；許淑華選舉文宣放在南投縣政府防疫物資袋，家族背景被質疑，而許擔任南投市長任內，運用公所資源發包17件工程，全都施作在家族違建招待所周邊。
第四亂，「執政績效吊車尾之亂」。正事不做，只搞個人公關，難怪市政排名總是倒數。依據媒體報導，盧秀燕在最新的縣市首長施政滿意度調查，位居六都倒數第二，除此之外，台中的治安滿意度更是全台最後一名；王惠美未積極改善就業環境，使得彰化的勞工薪資連三年蟬聯全台最低；張麗善治理下的雲林，在全台幸福指數調查中位居最後一名。
林靜儀強調，地方首長應該為地方帶來建設、帶來城市光榮感。但上述亂象卻顯示國民黨的「十全十美」參選人，不僅沒有能力帶領城市前進，更經常為了一己之私、家族利益，犧牲人民福祉，讓地方發展停滯不前，就地方利益來說，這並非「十全十美」，而是「十全十亂」。選舉是要選賢與能，要選對人、選會做事的人，才能夠與中央共同攜手，在地方為人民創造最大的福利。