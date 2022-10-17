今日來講股／利空出盡波段漲？唯台積電回6字頭有難度

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至於許多投資人住在6字頭、5字頭，台積電有沒有可能重回高檔價位？陳立委表示可能有一點難度，主要是台積電對未來展望仍有些疑慮，從資本支出與產能利用率就可以得知。資本支出從第一季的440億美金、第二季的400億美金，到13日法說上的360億美元，意味著對未來前景可能沒那麼看好。
再來，台積電也提到今年第三季庫存調整達高峰，第四季看到庫存開始修正，而產能利用率因受到市場需求放緩，明（2023）年上半年產能利用率受到影響，預計明年下半年才會回溫。因此台積電也說高雄7奈米部分會有所調整，看得出來7奈米部分壓力真的是滿大的，受到影響的終端應用市場包括智慧型手機與NB。
因此，陳立委表示，台積電有基本面支撐股價，再加上強勢美元帶動，股價應該不至於再破底，會有強勁的防守力道，只要不要出現黑天鵝事件（如美國晶片禁令），股價應該相對有撐，只是因為7奈米市場仍有些疑慮，因此短線上股價要重回6字頭可能有難度。
至於週五台股強勁反彈300多點，會不會只是一日行情？陳立委表示，漲的不只是台灣，是整個亞洲都在漲，且美國期貨指數也維持上漲力道，看起來反彈的局面還沒有結束，再加上年底還有正面的選舉行情，確實台股有可能在短時間內漲一波。
但若看長線，陳立委說只要通膨問題沒有解決，美國聯準會還會再升息，資金緊縮一定不利於股市，因此通膨仍得持續關注。但投資人可布局政策性或未來性的題材，如電動車、充電樁或高速網路，再來是太陽能與元宇宙可能不用急著進場，太陽能可以等春天來佈局，元宇宙雖然是趨勢，但因為談商轉還太早，因此近一年可留意逢低進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。