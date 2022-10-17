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今日來講股／利空出盡波段漲？唯台積電回6字頭有難度

▲台股14日大反彈漲300多點，分析師指出，短線上可視為利空出盡，大盤確實有機會在年底前漲一波，但台積電要重回6字頭可能有難度。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股14日大反彈漲300多點，分析師指出，短線上可視為利空出盡，大盤確實有機會在年底前漲一波，但台積電要重回6字頭可能有難度。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-17 08:30:00

受到美股逆轉收紅激勵，台股上週五（14日）跟進，在半導體族群領軍下，帶動大盤開高走高，終場大漲317.39點、收在13128.12點，指數重拾萬三，成交量2084.64億元。投資人都在問，會不會這只是一日行情？分析師指出，短線上可視為利空出盡，大盤確實有機會在年底前漲一波，但若看個股如台積電，雖然獲利持續挑戰新高，但因為7奈米有隱憂，因此下檔有所支撐，但向上卻也漲不太上去，要重回6字頭可能短時間不太可能。

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啟發投顧分析師陳立委表示，看看台積電公布的獲利表現是不錯的，第三季賺10.83元算是滿高的，主要也是因為匯兌貢獻不少，至於第四季營收，台積電估計跟第三季持平或是約略成長一點。他強調，看全年EPS保守一點可能有36元，但如果好一點有機會挑戰40元，而這個可說是股價的強力支撐，至少不會那麼容易一直破底。

至於許多投資人住在6字頭、5字頭，台積電有沒有可能重回高檔價位？陳立委表示可能有一點難度，主要是台積電對未來展望仍有些疑慮，從資本支出與產能利用率就可以得知。資本支出從第一季的440億美金、第二季的400億美金，到13日法說上的360億美元，意味著對未來前景可能沒那麼看好。

再來，台積電也提到今年第三季庫存調整達高峰，第四季看到庫存開始修正，而產能利用率因受到市場需求放緩，明（2023）年上半年產能利用率受到影響，預計明年下半年才會回溫。因此台積電也說高雄7奈米部分會有所調整，看得出來7奈米部分壓力真的是滿大的，受到影響的終端應用市場包括智慧型手機與NB。

因此，陳立委表示，台積電有基本面支撐股價，再加上強勢美元帶動，股價應該不至於再破底，會有強勁的防守力道，只要不要出現黑天鵝事件（如美國晶片禁令），股價應該相對有撐，只是因為7奈米市場仍有些疑慮，因此短線上股價要重回6字頭可能有難度。

至於週五台股強勁反彈300多點，會不會只是一日行情？陳立委表示，漲的不只是台灣，是整個亞洲都在漲，且美國期貨指數也維持上漲力道，看起來反彈的局面還沒有結束，再加上年底還有正面的選舉行情，確實台股有可能在短時間內漲一波。

但若看長線，陳立委說只要通膨問題沒有解決，美國聯準會還會再升息，資金緊縮一定不利於股市，因此通膨仍得持續關注。但投資人可布局政策性或未來性的題材，如電動車、充電樁或高速網路，再來是太陽能與元宇宙可能不用急著進場，太陽能可以等春天來佈局，元宇宙雖然是趨勢，但因為談商轉還太早，因此近一年可留意逢低進場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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