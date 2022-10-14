綾瀨遙變身游泳教練　泳裝照「讓人眼睛發亮」

日本女神綾瀨遙在電影《救救旱鴨子》中詮釋人生只會游泳的游泳教練，更難得以泳裝造型現身，讓人眼睛為之一亮。她與男主角長谷川博己繼《八重之櫻》後，時隔8年再合作，從夫妻變成師徒關係，長谷川也大讚她：「渾身散發著雍容光芒，同時也具有安定拍攝現場的魅力。」反差的是，綾瀨遙給人很會游泳的印象，實際上她卻不擅長游泳，為了詮釋角色，她找來過去曾在廣告拍攝時的指導教練，每週進行兩次特訓。
劇組一開始跟綾瀨遙說只要游自由式，沒想到拍到一半，導演卻突然說想把四種不同的游式都拍一拍，讓她嚇一跳。不僅如此，她有不少在泳池拍攝的夜戲，當下非常寒冷，也讓長時間泡在水裡的她感到十分辛苦。殺青後回顧這段往事，綾瀨遙釋懷笑稱：「當時還在擔心會出什麼問題，最後結束時已經人在水中，更因此愛上游泳。」
綾瀨遙分享自己的角色說，她說：「靜香是過去擁有不少創傷的人，但面對和過往的自己一樣，拚命掙扎想要往前邁進的男主角，靜香透過游泳推了他一把。倘若男主角正沉入海底，那麼靜香就是試著把他拉上來的人。」她認為本片把「游泳」比喻為「人生」，這個部分非常巧妙，「靜香的話語總是不經意帶給男主角刺激，當中有很多我自己也很喜歡的台詞。譬如『不是設法漂浮，而是自然而然就漂浮了起來；不是設法活下去，而是自然而然就活下去了，請放鬆的隨之流動吧。』我真的很喜歡這類台詞。」
她進一步表示：「雖然這是一個旱鴨子學游泳的故事，但我認為遭遇挫折的體驗，與人生總要背負許多事物、不斷克服難關是相通的。這是一部藉由游泳來隱喻人生的電影，希望能讓更多觀眾們看到。」《救救旱鴨子》10月21日在台上映。