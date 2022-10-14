腰痛、背痛到屁股、腿也在痛？醫指椎間盤突出症狀，勸盡早治療。

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劉哲瑋醫師表示，椎間盤是一種在兩節脊椎骨之間的軟骨，由外層的纖維環框住內層的髓核而成，當結構因退化、創傷兩大原因影響，就有可能使得內層突破外層，進而壓迫到神經根，形成椎間盤突出。
椎間盤突出大多出現於腰椎的第4-5節，而頸椎也可能出現在第5-7節，胸椎則較少。因影響神經，症狀會有別於一般閃到腰的疼痛，患者常會出現放射性疼痛、發麻等不適，範圍可從腰部放射延伸至臀部，甚至一路到大腿、小腿。情況更嚴重也可能出現無力、神經失能、大小便失禁、癱瘓等，雖較少見仍不可大意。
椎間盤突出可分２類型，年輕人也得留意姿勢不良！
劉哲瑋醫師更進一步說明，退化型的椎間盤突出風險因素可如年齡、長期姿勢不良、長期施力不當等，如懶躺坐沙發等。創傷型則常見突然的姿勢不良、施力不當，如閃到腰。因此除了日常姿勢不良外，其他像是檢貨人員、工人、貨車司機等，需長時間或經常處於不良姿勢、搬重物工作者，也需要特別留意。
值得注意的是，不少民眾認為椎間盤突出只有在高齡者才會出現，但其實年輕人也有可能發生，正如前述姿勢不良也是個風險因子。
椎間盤突出治療可藥物優先，手術分３種，可與醫師詳談。
劉哲瑋醫師說明，椎間盤突出有機會透過藥物治療、復健治療等保守治療改善，約3-5成患者可恢復健康。一般而言會建議民眾先以藥物治療為主，若是嘗試約2週未見改善，建議患者進行手術。
手術治療大致可分成３大類型，包括傳統手術、微創手術、脊椎內視鏡。傳統手術為醫師肉眼直視患部進行，通常會約有5公分的傷口，待2-3個月休養、復健後可康復。
隨醫療進步，微創手術運用顯微鏡觀察患部進行，可看得更清楚，傷口大小可控制在約3公分左右，手術後復健休養的時間也縮短，約在1個月左右。
至於脊椎內視鏡，則是以內視鏡所產生的影像進行，可為單通道內視鏡、雙通道內視鏡。前者為一個傷口，可控制在約1.5公分，後者為兩個傷口可控制在各約0.5公分，術後幾乎不用休養、復健，通常患者早上開刀後，下午、晚上就可以正常活動。不過當然，剛手術完還是應避免搬重物、不良姿勢等相關風險。
劉哲瑋醫師提醒，若有發現到椎間盤突出症狀盡早檢查並治療為佳，即便接受手術也不用太過擔心，許多民眾會認為在脊椎上開刀風險很大，其實隨醫療進步，椎間盤手術風險相當低，更重要的是盡早治療造日康復。
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