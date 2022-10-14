「MEET桃CHILL嘿埤」　邀您八德遊埤塘騎鐵馬逛古鎮

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觀旅局指出，為了讓更多民眾深入了解桃園寶貴的埤塘文化，這次舉辦的「「MEET桃CHILL嘿埤」系列活動，將在明（10/15）、後（10/16）兩天，分別在大湳公園、高城埤塘生態公園及中大公園舉辦，透過埤塘生態導覽、單車市集及走讀活動，感受八德自然生態的魅力。
觀旅局說明，明日上午10時於大湳公園首登場的「Bike市集」活動，民眾可以運用周邊Youbike站點參加草地市集，現場還有街頭藝人表演、闖關遊戲，要讓大家體驗城市慢活樂遊。
另外，下午3時在高城埤塘公園舉行的「CHILL嘿埤」活動，則是結合時下流行VR實境體驗，讓民眾可以透過VR親臨實境的眼前風景，一窺埤塘的豐富生態，同時現場也會安排專業生態導覽員，針對八德區特色埤塘進行導覽解說，希望結合五感經驗，帶領民眾更深入認識埤塘故事。
而在周日下午3時，在中大公園周邊將辦理「MEET走讀教育」活動，融合八德區古蹟三元宮、呂宅著存堂進行古蹟巡禮，讓大小朋友了解當地人文風情、歷史，透過走讀輕旅行，感受桃園旅遊的深度。
觀旅局表示，「111年八德主題旅遊推廣」活動不僅規劃3大主題活動，每場活動還規劃不同主題的活動表演，活動現場還有闖關遊戲，完成者即可兌換好禮，歡迎家長利用周末假期帶著小朋友一起來嗨翻同樂。