2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「MEET桃CHILL嘿埤」　邀您八德遊埤塘騎鐵馬逛古鎮

▲桃園市政府觀光旅遊局舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」活動，邀請大家一起來八德遊埤塘、騎鐵馬、逛古蹟。（圖／桃園市觀旅局提供）
▲桃園市政府觀光旅遊局舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」活動，邀請大家一起來八德遊埤塘、騎鐵馬、逛古蹟。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者李春台／桃園報導

2022-10-14 19:15:53

桃園因在地獨有的埤塘文化而有著千塘之鄉的美名，首屆「埤塘文化節」7月在八德登場，為持續推廣八德區埤塘友善生態與休憩旅遊，桃園市政府觀光旅遊局將於明（15）日連續兩天舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」活動，邀請大家一起來八德遊埤塘、騎鐵馬、逛古蹟。

我是廣告 請繼續往下閱讀

觀旅局指出，為了讓更多民眾深入了解桃園寶貴的埤塘文化，這次舉辦的「「MEET桃CHILL嘿埤」系列活動，將在明（10/15）、後（10/16）兩天，分別在大湳公園、高城埤塘生態公園及中大公園舉辦，透過埤塘生態導覽、單車市集及走讀活動，感受八德自然生態的魅力。


觀旅局說明，明日上午10時於大湳公園首登場的「Bike市集」活動，民眾可以運用周邊Youbike站點參加草地市集，現場還有街頭藝人表演、闖關遊戲，要讓大家體驗城市慢活樂遊。


另外，下午3時在高城埤塘公園舉行的「CHILL嘿埤」活動，則是結合時下流行VR實境體驗，讓民眾可以透過VR親臨實境的眼前風景，一窺埤塘的豐富生態，同時現場也會安排專業生態導覽員，針對八德區特色埤塘進行導覽解說，希望結合五感經驗，帶領民眾更深入認識埤塘故事。


而在周日下午3時，在中大公園周邊將辦理「MEET走讀教育」活動，融合八德區古蹟三元宮、呂宅著存堂進行古蹟巡禮，讓大小朋友了解當地人文風情、歷史，透過走讀輕旅行，感受桃園旅遊的深度。


觀旅局表示，「111年八德主題旅遊推廣」活動不僅規劃3大主題活動，每場活動還規劃不同主題的活動表演，活動現場還有闖關遊戲，完成者即可兌換好禮，歡迎家長利用周末假期帶著小朋友一起來嗨翻同樂。

腰痛、背痛到屁股、腿也在痛？醫指椎間盤突出症狀，勸盡早治療。

痛批民進黨政治人物　張善政：就是沒有肩膀！

允諾成立婦幼局被指沒配套　張善政回嗆鄭運鵬：沒有半套

最在乎婦幼的城市　張善政承諾成立全台第一個婦幼局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀