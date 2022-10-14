十月國際乳癌防治月 48歲罹癌婦分享抗癌逆轉勝之路

台中市 48 歲林姓婦女， 5 年前發現右乳有一個小硬塊，她不以為意，不到 1 年長到雞蛋大小，就醫後診斷是淋巴轉移的三期乳癌，她勇敢接受治療， 2 年後又發現肺轉移，嚴重時，肺積水抽都抽不完。幸好今年最新乳癌標靶藥上市，她「花光女兒嫁妝」，控制了癌細胞。今天現身分享「重生」心情，表示即使只剩下一口氣，不放棄就能創造奇蹟。

我是廣告 請繼續往下閱讀

乳癌高居台灣女性癌症發生率第一名，正當十月國際乳癌防治月，不僅林女士現身分享抗癌心路歷程，乳癌患者電視主播劉芯彤也到場分享過來人的抗癌之路。劉芯彤強調，「信心」對於抗癌非常重要，有信心就能夠面對很多狀況，當然也要全然相信你的主治醫師，願意接受治療，就會有重生機會。她也提醒 45 歲以上女性朋友，每 2 年接受乳房攝影檢查，把握黃金治療時間。

林女士說，她是 3 年前就醫，當時被診斷是淋巴轉移的三期乳癌，她接受醫療團隊安排治療，先進行化療後，隔年接受全乳切除合併重建手術，原以為己經痊癒，不想去年追蹤發現肺部轉移，接受標靶藥物及第二線藥物治療都不見改善，今年 5 月出現嚴重肺積水，身體虛弱，走幾步路就喘，自己覺得只剩下一口氣了。

「台灣核准新標靶藥上市，讓我重生了！」林女生說，治療 2 個多月，身體狀況大幅改善，不但能爬山，每天還能跑步 20 分鐘，正往正常生活回歸。她鼓勵癌友「只要還有一口氣，不放棄就能創造奇蹟」。她也笑著說，儘管新藥治療花掉女兒嫁妝，但她相信恢復健康後，一定能賺得回來。

▲48歲罹患乳癌林姓婦女，感謝劉良智團隊協助與陪伴，獻上愛心感謝卡。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.14)

林女士感謝中國附醫乳房外科主任劉良智醫療團隊，今天獻上愛心感謝卡。劉良智表示， 延長 患者 生命 ， 是 身為 醫 師 的 使命！ 並強 調 「轉移性乳癌真的沒有那麼可怕！」即使 是 最惡性的 HER2 陽性乳癌，只要及早接受 HER2 標靶治療，就能減少 24%~46% 復發風險。可怕的是發現 乳癌 後 因為 害怕 而 恐懼就醫，錯失治療黃金時間， 或是 輕忽腫瘤威力、擔心副作用及外觀 變化而 放棄治療， 不僅影響 生活品質， 更會直接影響 存活期，實在非常可惜 。

劉智良