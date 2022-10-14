唱紅《禹英禑》插曲！OST小天王將來台 曝想見到他們
2022亞洲音樂大賞被視為金音創作獎頒獎典禮造勢前哨站，將於10月27日至10月30日登場，揮別過往受疫情影響以線上展演為主，今年度亞洲音樂大賞將辦理實體LIVE活動，共邀請超過15組以上台灣及亞洲音樂人於Legacy Taipei、華山園區現場演出，還會辦理5場次線上線下暢談活動，展現台灣及亞洲獨特音樂風貌及創作能量。
此次力邀海外歌手訪台獻聲，包括唱紅《陽光先生》、《請輸入檢索詞WWW》原聲帶的韓國歌手O3ohn，以及橫掃眾多亞洲新人大獎新加坡歌手Shye。被譽為韓劇OST小天王的韓國歌手O3ohn，歌聲療癒，2019年曾訪台辦過首場個人演唱會，近期更為人氣韓劇《非常律師禹英禑》獻唱插曲，O3ohn對於能受金音創作獎之邀再度來台感到榮幸及開心，近期更參與了落日飛車領軍的合輯《夕陽無限好聽》發布新曲《Run Run》，邁出拓展國際市場的腳步。
來自新加坡的Shye則是近期崛起的亞洲新生代潛力新聲，未滿20歲的她實力不可小覷，新專輯《days to morning glory》曾獲NME 2020 的最佳25張亞洲專輯第 23 名，美妙歌聲及充滿想像力的音樂特色，讓她在亞洲各地逐漸累積知名度，對於首次能參與2022亞洲音樂大賞，Shye興奮表示：「超級期待！」Shye更興奮透露最想去台灣夜市吃小吃，笑說：「想喝越多的珍珠奶茶越好！」 巧合的是，與O3ohn一樣，Shye也表示很欣賞落日飛車，想看他們現場表演，「但我知道他們正在巡迴，音樂節的話我很想看我一直有關注的O3ohn、還有更多優秀的台灣藝人與樂團！」