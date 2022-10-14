2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

唱紅《禹英禑》插曲！OST小天王將來台　曝想見到他們

▲O3ohn將來台參與金音獎。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）
▲O3ohn將來台參與金音獎。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-10-14 22:00:00

2022亞洲音樂大賞被視為金音創作獎頒獎典禮造勢前哨站，將於10月27日至10月30日登場，揮別過往受疫情影響以線上展演為主，今年度亞洲音樂大賞將辦理實體LIVE活動，共邀請超過15組以上台灣及亞洲音樂人於Legacy Taipei、華山園區現場演出，還會辦理5場次線上線下暢談活動，展現台灣及亞洲獨特音樂風貌及創作能量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次力邀海外歌手訪台獻聲，包括唱紅《陽光先生》、《請輸入檢索詞WWW》原聲帶的韓國歌手O3ohn，以及橫掃眾多亞洲新人大獎新加坡歌手Shye。被譽為韓劇OST小天王的韓國歌手O3ohn，歌聲療癒，2019年曾訪台辦過首場個人演唱會，近期更為人氣韓劇《非常律師禹英禑》獻唱插曲，O3ohn對於能受金音創作獎之邀再度來台感到榮幸及開心，近期更參與了落日飛車領軍的合輯《夕陽無限好聽》發布新曲《Run Run》，邁出拓展國際市場的腳步。

來自新加坡的Shye則是近期崛起的亞洲新生代潛力新聲，未滿20歲的她實力不可小覷，新專輯《days to morning glory》曾獲NME 2020 的最佳25張亞洲專輯第 23 名，美妙歌聲及充滿想像力的音樂特色，讓她在亞洲各地逐漸累積知名度，對於首次能參與2022亞洲音樂大賞，Shye興奮表示：「超級期待！」Shye更興奮透露最想去台灣夜市吃小吃，笑說：「想喝越多的珍珠奶茶越好！」 巧合的是，與O3ohn一樣，Shye也表示很欣賞落日飛車，想看他們現場表演，「但我知道他們正在巡迴，音樂節的話我很想看我一直有關注的O3ohn、還有更多優秀的台灣藝人與樂團！」

▲本屆的「最佳樂團獎」由落日飛車拿下。（圖／NOWnews影像中心）
▲O3ohn、Shye都想見到落日飛車。（圖／NOWnews資料照）
▲O3ohn、Shye都將來台參與金音獎。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）
▲Shye將來台參與金音獎。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

天后被爆分手小36歲男友！轉性男女通吃　丟小內褲藏訊息

選不了議員！謝和弦親自發聲反擊　曝「3點未來動向」

全都說了！羅志祥罕曝愷樂近況　認與「周揚青有聯繫」

律師李怡貞突發文「目前正在談離婚」　自揭始作俑者

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀