預見日本準備旅遊去! 新光三越台中店日本商品展登場

哈日族看過來！台中新光三越百貨今日起至26日，配合周年慶推出「第十二回日本商品展」，集結62家人氣名店，有百年老鋪名店甜點、超人氣熱銷排行伴手禮、職人和風工藝等，全是必買伴手禮與排隊美食，要讓你大飽口福一次買足，不必飛日本，也能享受旅日幸福感。





我是廣告 請繼續往下閱讀

一向深受哈日族喜愛的日本商品展，集結62家人氣名店中，不少是初登場，例如日本北陸金澤超貴氣的必買甜點「烏雞庵」，是以天然飼育且稀少的烏骨雞蛋悉心烘焙，並灑上金箔，製造金光閃閃完美比例的蛋糕，口感濕潤不膩。另王室御用的和菓子「虎屋」，也是首次參展，是橫跨五世紀，兼具傳統與文化的上等甜品，都是甜食控必吃不可。





遊日必買秒殺款，頂級夢幻長崎蛋糕「福砂屋」，擁有400年歷史，底部粗顆粒的砂糖口感為專屬特色，以不變的職人手工製程，挾帶每年銷售3仟萬條氣勢，限量販售不可錯過。創始於京都長岡的仙貝米菓專賣店「小 倉山莊」， 販售以日本人無人不曉的古典和歌集「小倉百人一首」為意象的優雅小點心，以精選原料細心烤製而成，日式風格包裝優雅迷人，是大受日本人喜愛的伴手禮及饋贈品





此外，新光三越首次打造「TASTE JAPAN」網羅來自日本東京、京都、北海道、沖繩等地區的百年經典、人氣銷售常勝軍與最夯在地的伴手禮，活動首三日特別規劃中部獨家東京香蕉禮盒，原價620元一盒，特價買一送一，限量100組，機會難得。





▲ 新光三越台中店即日起舉行第12回日本商品展，集結62家人氣名店，不必飛日本就能大飽口福一次買足。（圖／業者提供）

日本展中最吸睛的是超夯卡通IP一番街，集結日本時下當紅人氣之IP各主題SNOOPY、蠟筆小新及蛋黃哥，推出限定周邊商品，打造特色IP一番街，讓大小朋友都萌心大發。此外，來自愛媛縣宇和島市擁有100多年的歷史的天成真珠、傳承百餘年完美融合傳統與現代的安井顯太日本吹製玻璃大師，帶來具收藏價值的藝術作品，使人盡享工藝之美。





日本展即日起至26日活動期間，持新光三越貴賓卡/銀卡/新光三越APP(已綁定)，當日單店於日本商品展專櫃消費，單筆滿500元，即可獲得「JR東日本大飯店雙人住宿券乙張」抽獎機會一次；單筆滿1,000元即可獲得日本夢幻旅行指定地區單人來回機票抽獎機會；單筆滿3,800元，即可獲得「指定品牌味噌3入包乙份」，新光三越台中中港店邀您一秒飛日本，享受日本美食文化！



