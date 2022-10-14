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男星被綑綁、塑膠袋包全身！險無法呼吸　恐怖畫面曝光

▲陳如山新歌《智齒》MV中被綑綁、全身套塑膠袋。（圖／放飛音樂提供）
▲陳如山新歌《智齒》MV中被綑綁、全身套塑膠袋。（圖／放飛音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-10-14 21:00:00

陳如山（四分衛阿山）推出新歌《智齒》，以智齒生長的疼痛對應人生，將「斷捨離」哲學入歌，此次MV更對同樣身為演員的他來說充滿挑戰，除了無劇本挑戰內心戲，他更被繩子、塑膠袋綑綁，象徵奮力掙脫、內心掙扎的痛苦狀態，過程中他更得在地上爬行、撞牆、跳舞等，相當耗費精力。

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《智齒》描述人與人之間的關係就如同長歪的智齒，看似無害，痛起來卻令人難熬，也意味著有些關係及人事物早該被割捨，間接影射出生活、感情上需要被清理的狀態。拍攝MV時，陳如山還被繩子捆綁、塑膠袋罩住全身，渾身動彈不得，他分享：「拍攝時雖然繩子沒有被綁得很緊，但我覺得已經快要扯不開了，真的難以想像現實生活裡要是遭遇這樣的綑綁該怎麼辦。」阿山用肢體抽象地展現被現實擊潰的心情，讓人看了感同身受，彷彿一起經歷了一段痛苦、難以呼吸的過程。

▲陳如山推出新歌《智齒》。（圖／放飛音樂提供）
▲▼陳如山推出新歌《智齒》。（圖／放飛音樂提供）
▲陳如山推出新歌《智齒》。（圖／放飛音樂提供）
 
此外，他前陣子因為確診新冠肺炎出現後遺症，最近也身體檢查發現鼻腔通道過於狹窄，容易造成換氣過度與呼吸不順的症狀，因此在拍攝當下除了擔心反覆的後遺症讓他體力不足，也擔心換氣過度的毛病再發作，好在休息時間放飯時一切都放鬆了，他笑說就像剛完成了一場很久沒有做的運動。


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