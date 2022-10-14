Suzuki「跨界全能、唯我電能Allgrip體驗會」試乘活動正式開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球季候變遷，在台灣一年平均下雨天數近200天，濕滑的道路是否總是讓您耽心行車的安全性? 本次於先後將於北、中、南三地巨型的「跨界全能 唯我電能Allgrip體驗會」活動，以車輛於濕滑路面動態表現為主題，特別針對"Allgrip"設計體驗關卡，現場將會由專業的教練帶您體驗濕地過彎、濕地急停、濕地繞錐、道路顛簸測試、360度障礙停車測試等障礙關卡，讓大家感受Suzuki S-Cross Allgrip優異性能與安全性，展現與一般兩輪傳動SUV不同的動態表現。
Suzuki也有考量到一同前來的隨行小孩或友人，現場也設置休憩區與課程區，如Suzuki趣味美甲小站、咖啡達人課程、兒童彩繪等讓隨行小朋友在現場也樂在其中。
「跨界全能 唯我電能Allgrip體驗會」於10月15日起，在北、中、南、三區舉行，讓您一次體驗到Suzuki 搭載Allgrip 各車型，全程皆由教練駕駛，參與者僅能乘坐體驗，機會難得，名額有限，Taiwan Suzuki敬邀有興趣的朋友即刻上網預約期望的場次。
活動預約連結: https://reurl.cc/AOv2EE
北區/10月15-16日 /新北市林口區機一臨時平面停車場
南區/10月22-23日 /高雄市義大遊樂世界第一停車場
中區/10月29-30日 /台中市麗寶樂園第二停車場