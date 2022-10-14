碩士學歷遭母校註銷 蔡壁如深夜無預警PO出辭職聲明書
民眾黨立委蔡壁如昨（13）日遭到母校德明科大撤銷碩士學歷，原因是其碩士論文「違反學術倫理」引發社會各界議論。而蔡壁如今（14）日上午才大動作召開記者會，表示自己沒有涉及抄襲，也會繼續尋求救濟申覆，並強調若校方的說法有道理，會自己辭去立委一職以示負責。不過距離召開記者會僅12小時過後，蔡壁如無預警在臉書粉絲專頁上PO出辭職聲明，宣布辭去即日起辭去立委一職。
蔡壁如今日上午在記者會上表示，自己的碩士論文是非常認真整理資料的情況下寫出來的，也因此對自己的論文非常有信心。「我昨天收到這樣的郵件是非常錯愕，我也想知道是哪裡的問題。」蔡壁如直言，至今沒有收到校方學倫會較為完整的報告，實在不知道到底問題出在哪，「現在執政黨想要除去柯文哲的羽翼，會注意一些現在潛在的威脅就要拔除，選舉應該要回歸到比較簡單的選賢與能。」
蔡壁如強調，如果是覺得她引述台北市議員的臉書貼文，而沒有標明出處而違反學術倫理，她在每篇的開頭就開宗明義表示這是在研究議員的臉書。至於針對被校方認定違反學術倫理而撤銷學位一事，是否會辭去立委一職？蔡壁如也回應，如果說論文真的有瑕疵且不能夠被接受，自己也不會迴避，「會負起政治責任，我想我不會去眷戀立委這個職位。」
蔡壁如約莫於今日晚間9時5分左右在自己的臉書粉絲專頁上，PO出一張辭職聲明書，表明「本人蔡壁如，自即日起辭去立法委員職務。」並且附上自己的簽名，時間就在今日。無預警提出辭職，也引發各方在臉書上的議論。而蔡壁如辭去不分區立委一職後，預計將會由新光集團的第三代吳欣盈接任。