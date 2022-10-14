林姿妙不捨盧秀燕因她被抹黑 朱立倫：宜蘭人就是愛她
台中市長盧秀燕「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，今（14日）晚間在太平區盛大舉行，現場湧入上萬名支持者。宜蘭縣長林姿妙，不捨台中市長盧秀燕因為她飽受攻擊，她指盧秀燕的表現有目共睹，請大家一定要為媽媽市長加油、全力相挺。朱立倫強調宜蘭人都很肯定林姿妙，對手的司法手段打不倒她。
民進黨台中市議員張玉嬿昨天在街頭掛起布條，諷刺盧秀燕的施政滿意度比涉貪污案的林姿妙還低。林姿妙今晚一上台，忍不住批評選舉一到就是抹黑栽贓，「大家看到都在講：這是什麼社會」！林姿妙說，自己簡單做人、認真做事、勇敢起飛、敬好宜蘭，今天十全十美女子在台中合體挺台灣、相信台灣會更好。
林姿妙說，最近她被打壓得很嚴重，這兩天民進黨用她來攻擊盧秀燕，但盧秀燕的表現大家有目共睹，林姿妙說：「她做得很好對不對？大家一定要為她加油、全力相挺。」
林姿妙說，感謝盧秀燕用心打拚，把台中整合得這麼好，她也會認真為宜蘭拚出好生活，這段時間大家都辛苦了，但是會團結合作、勇敢挺過來。
國民黨主席朱立倫逐一介紹10位女性縣市長候選人時，特別請大家為林姿妙掌聲鼓勵。朱立倫說，林姿妙是養了4個孩子的單親媽媽，非常辛苦，她常說自己做人簡單、做事實在。他要大家到宜蘭大街小巷去問問看，縣民都很肯定林姿妙，對手的奧步、司法的手段是打不倒林姿妙的。