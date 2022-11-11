銀髮健身潮3／專屬重訓器材要價7百萬　業者費心搶高齡客

▲Sunvis陽光運動中心學員劉慶皇。康仲誠攝
▲Sunvis陽光運動中心學員劉慶皇。康仲誠攝

記者李詠平／專題報導

2022-11-11 12:08:002022-11-11 12:23:30

老人健身、重訓是亟待開發的市場，但如何吸引銀髮族願意多花時間到健身房運動，又是一門學問。劉慶皇差2年就邁入7字頭，但身材標準，沒有同齡人常見的駝背、或啤酒肚身型。他從2018年來到Sunvis陽光活力中心運動，至今將近5年時間，他分享剛開始加入健身房運動時，剛好就是他脊椎滑脫最嚴重的時候，從柱著拐杖走路到現在還能負重訓練，劉慶煌相當滿意。他說他也曾去過坊間的健身房上課，但同學年紀都相對年輕，他跟不上上課速度還怕拖累「同學」，無形中就產生挫折感；另外從前參加的團體課沒有椅子輔助，重心不穩時也容易跌倒。

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其實不只劉慶皇對健身房有如此體驗，針對運動消費調查的研究指出，高齡者對健身房的印象是「屬於年輕人的」。趨勢研究總經理彭賢恩分析，這雖然不完全是負面印象，但對高齡者來說，踏進門前就會感到卻步，刷卡前就先被可能感受到的世代隔閡嚇跑。另外有受訪的長者舉例大型連鎖健身房的照明設計或是燈光顏色都偏暗，加上動線或階梯都讓他擔心健康還沒改善前就先跌倒；大聲、富有節奏感的音樂也是銀髮族不習慣去健身房的理由之一。劉慶皇說，相較之下，Sunvis陽光活力中心的燈光明亮、場地採無障礙設計，廁所也有設置扶手，環境讓他行動起來安心許多。

下課後，劉慶皇說運動累歸累，但支持他持續報名的動力就是一起運動的同班同學。他強調彼此年齡、體能都相近、速度也差不多，所以運動時會有互相激勵的火花出來。劉慶皇笑著拿手機滑出從前8位同班同學的合照，雖然因為場館搬家後不再一起上課，但彼此創了LINE群組持續聯絡，還會相約一起找美食或遊山玩水，實現了透過運動交朋友、凝聚感情。

Sunvis陽光活力中心是由陽光基金會創辦的健身場館，創始之初主要作為身心障礙者的無障礙運動空間，也提供全齡健康訓練。陽光基金會執行長舒靜嫻說，這也是基金會決定成立全齡健身房的期盼之一，「有朋友一起運動，我覺得對在我們這邊運動的長輩當中是非常重要的，因為大家在運動的過程有時候也還是可以說說笑笑，然後呼朋引伴，甚至之後再一起去參加一些活動，運動有人際互動這個元素在裡面，他們會更有興趣。」

▲ 陽光基金會執行長舒靜嫻 ▲ 陽光基金會執行長舒靜嫻。康仲誠攝

走進Sunvis場館，除了有槓鈴、壺鈴等一般健身房常見的器材外，最特別的就是一組從芬蘭引進、要價近700萬元的HUR肌力訓練組，從器材外觀看來，竟沒有調節重量的選項。

「我們所運用的這個氣壓式的阻力運動設備，它的價格確實比較高，但因為它是一個安全的運動器材，它的每個阻力的調整是可以細到100公克，所以對長輩來說是安全的。」舒靜嫻說，當時大手筆跨海採購，看中的除了器材安全以及對關節低負擔的特性外，還能智慧化輸入使用者每次運動的阻力紀錄，電腦會依使用者表現、每次以100克為單位調整阻力。

這樣的器材設計，劉慶皇使用起來很有感，因為一般機械式的健身器材每次調整最少是500公克，「對我們中高齡來講，如果每一次都加0.5（公斤）的話，對我們來講有時候負擔會比較大一點。」

訪問一結束，劉慶皇開心的對鏡頭秀出最近做的身體組成分析報告。報告顯示，實際年齡68歲的他，體內年齡才53歲；回想剛開始運動時的舉步維艱，搬東西、抱孫子都很吃力，超過5公斤的東西就舉不起來，到現在他說自己步伐輕鬆多了、走5000步也沒問題，搬20、30公斤的重量都很輕鬆；從前昏昏沈沈的精神狀況，運動後也有所改善，朋友看到他也發現他看起來不一樣了，不過最讓他高興的變化，莫過於運動後反應變快了。

劉慶皇回憶自己半年前路過工地時，後腳絆到前腳，當時整個人往前撲倒，所幸他跌倒瞬間用手臂俯撐而非直接倒地，所以只有造成手臂輕微擦傷；另外一次是因為下雨天色昏暗，走樓梯時不慎踩空，當時他即時反應防護，身上只有皮肉傷，這些都歸功於他長期的肌力訓練。

會這樣說是因為其實他來到陽光前，也有固定的散步習慣，但發現這運動量其實不夠，「一次50分鐘、大概5000步的斜坡山路，但是這種運動還是不夠，因為我之前遇到一個緊急狀況的時候，我也是摔得整個鼻青臉腫。」劉慶煌說。

物理治療師全聯會理事林士峰說明，很多人在公園散步或快走，覺得算是運動，但其實只是增加心肺功能，對肌力沒什麼幫助。研究指出，訓練肌力除了能增加骨質密度、防止骨質疏鬆外，還能穩定關節、維持平衡感，進而防止長輩常因為跌倒骨折造成的後遺症和死亡率。不過針對沒有運動基礎的高齡者，建議剛開始運動前諮詢專業教練，循序漸進地入門，才能在避免運動傷害的同時收穫健康。

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