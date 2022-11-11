銀髮健身潮3／專屬重訓器材要價7百萬　業者費心搶高齡客

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下課後，劉慶皇說運動累歸累，但支持他持續報名的動力就是一起運動的同班同學。他強調彼此年齡、體能都相近、速度也差不多，所以運動時會有互相激勵的火花出來。劉慶皇笑著拿手機滑出從前8位同班同學的合照，雖然因為場館搬家後不再一起上課，但彼此創了LINE群組持續聯絡，還會相約一起找美食或遊山玩水，實現了透過運動交朋友、凝聚感情。
Sunvis陽光活力中心是由陽光基金會創辦的健身場館，創始之初主要作為身心障礙者的無障礙運動空間，也提供全齡健康訓練。陽光基金會執行長舒靜嫻說，這也是基金會決定成立全齡健身房的期盼之一，「有朋友一起運動，我覺得對在我們這邊運動的長輩當中是非常重要的，因為大家在運動的過程有時候也還是可以說說笑笑，然後呼朋引伴，甚至之後再一起去參加一些活動，運動有人際互動這個元素在裡面，他們會更有興趣。」
▲ 陽光基金會執行長舒靜嫻。康仲誠攝
走進Sunvis場館，除了有槓鈴、壺鈴等一般健身房常見的器材外，最特別的就是一組從芬蘭引進、要價近700萬元的HUR肌力訓練組，從器材外觀看來，竟沒有調節重量的選項。
「我們所運用的這個氣壓式的阻力運動設備，它的價格確實比較高，但因為它是一個安全的運動器材，它的每個阻力的調整是可以細到100公克，所以對長輩來說是安全的。」舒靜嫻說，當時大手筆跨海採購，看中的除了器材安全以及對關節低負擔的特性外，還能智慧化輸入使用者每次運動的阻力紀錄，電腦會依使用者表現、每次以100克為單位調整阻力。
這樣的器材設計，劉慶皇使用起來很有感，因為一般機械式的健身器材每次調整最少是500公克，「對我們中高齡來講，如果每一次都加0.5（公斤）的話，對我們來講有時候負擔會比較大一點。」
訪問一結束，劉慶皇開心的對鏡頭秀出最近做的身體組成分析報告。報告顯示，實際年齡68歲的他，體內年齡才53歲；回想剛開始運動時的舉步維艱，搬東西、抱孫子都很吃力，超過5公斤的東西就舉不起來，到現在他說自己步伐輕鬆多了、走5000步也沒問題，搬20、30公斤的重量都很輕鬆；從前昏昏沈沈的精神狀況，運動後也有所改善，朋友看到他也發現他看起來不一樣了，不過最讓他高興的變化，莫過於運動後反應變快了。
劉慶皇回憶自己半年前路過工地時，後腳絆到前腳，當時整個人往前撲倒，所幸他跌倒瞬間用手臂俯撐而非直接倒地，所以只有造成手臂輕微擦傷；另外一次是因為下雨天色昏暗，走樓梯時不慎踩空，當時他即時反應防護，身上只有皮肉傷，這些都歸功於他長期的肌力訓練。
會這樣說是因為其實他來到陽光前，也有固定的散步習慣，但發現這運動量其實不夠，「一次50分鐘、大概5000步的斜坡山路，但是這種運動還是不夠，因為我之前遇到一個緊急狀況的時候，我也是摔得整個鼻青臉腫。」劉慶煌說。
物理治療師全聯會理事林士峰說明，很多人在公園散步或快走，覺得算是運動，但其實只是增加心肺功能，對肌力沒什麼幫助。研究指出，訓練肌力除了能增加骨質密度、防止骨質疏鬆外，還能穩定關節、維持平衡感，進而防止長輩常因為跌倒骨折造成的後遺症和死亡率。不過針對沒有運動基礎的高齡者，建議剛開始運動前諮詢專業教練，循序漸進地入門，才能在避免運動傷害的同時收穫健康。