「尼莎颱風」生成！氣象局下午4點發海警 陸警機率曝光
日前位於菲律賓海附近的熱帶性低壓（TD23），今（15）日下午2點已正式發展成為今年第20號颱風，中文譯名為「尼莎」（Nesat，柬埔寨命名，原意為捕魚）；中央氣象局預估，尼莎將朝西通過巴士海峽，由於生成位置靠近台灣，將在下午4點會發布海上警報，至於是否發布陸警，目前機率仍低，氣象局將持續觀察要路徑和暴風半徑的變化，民眾請多加留意。
根據氣象局資料顯示，尼莎中心位置在鵝鑾鼻的東南方約490公里海面上，以每小時16公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑120公里。
氣象局表示，尼莎預計將在明後兩天（10/16、10/17）最接近台灣，未來路徑主要偏西，雖然仍有往北移的機率，但暴風圈距離台灣陸地仍有很長距離，因此陸上警報機率低；強度部分，氣象局預估其行徑巴士海峽時會稍稍增強，未來暴風半徑將擴增至180公里，屆時台灣地區的風勢會明顯變大。此外，明後兩天大陸高壓南下造成東北季風增強，搭配颱風外圍環流的「共伴效應」，將導致北部、東半部地區出現大雨或豪雨。
今日天氣部分，受颱風外圍環流接近影響，基隆北海岸、臺灣東北部、東部及大臺北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨，氣象局目前持續針對雙北、基隆、桃園、新竹、台中、宜蘭、花蓮等地分別發布豪雨和大雨特報。
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