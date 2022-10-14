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盧秀燕喊話蔡英文：莫再放任中央政府、綠營側翼攻擊女性

▲國民黨10名女性縣市長參選人，在台中合體造勢。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）
▲國民黨10名女性縣市長參選人，在台中合體造勢。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-14 22:45:412022-10-14 22:51:17

台中市長盧秀燕今晚舉辦首場大型造勢，集合藍營10名女性縣市長參選人合體。她在上萬支持者面前向民進黨主席、總統蔡英文喊話，指她難得能成為國家領導人，負有保證社會善良選風、正向選舉的責任與義務，莫再放縱中央政府、綠營側翼、網紅及網軍，為了勝選抹黑女性及所有無辜者及團體，共同讓國家往善良的方向前進。

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盧秀燕今晚在「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會發表壓軸演說，她指出國民黨在台灣22個縣市推出10位女候選人，有將近一半女性參選縣市長，這可能中華民國地方選舉史上最多一次，代表女力崛起，女性參政、女力執政受到肯定。

盧秀燕說，女性的特質是溫柔、暖心、堅持、勇敢具有同理心，過去2年多來，國民黨7位女性縣市長遇到全世界最大災難新冠肺炎，一邊推動縣市治理、一邊防疫非常辛苦，昨天國門終於解封，她要向大家討一個掌聲，現場鼓掌聲久久不息。

盧秀燕話鋒一轉，指自己20幾年來選舉過9次，「從沒有看過中華民國選風像今年這麼糟糕、這麼負面」。

▲盧秀燕強調女性執政者有溫柔、暖心、堅韌、勇敢具有同理心的特質。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）
▲盧秀燕強調女性執政者有溫柔、暖心、堅韌、勇敢具有同理心的特質。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）
盧秀燕說，即使是媽媽市長也要面對抹黑，她逐一回擊綠營這陣子對她的人身攻擊，指有人形容她只會迎往送來，「用這4字描述形容女性，是多麼不堪、多麼污辱人」？

也有人說她這個媽媽市長「只會柴米油鹽醬醋茶」，她認為完全抹煞女性首長的執政優勢和成績，瞬間「虎媽上身」，拉高聲量激動的說：「你是看不起你的媽媽只會柴米油鹽醬醋茶嗎？當你受到委屈的時候，家裡誰給你溫暖、誰給你保護？當你沒錢的時候媽媽如何張羅、怎麼扶養你長大？媽媽不是只會柴米油鹽醬醋茶！」

▲「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，號稱湧進2萬民眾。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）
▲「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，號稱湧進3萬民眾。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）
對於蔡其昌批評「盧秀燕做市長不是好媳婦」，她秒化身前衛女性，痛批：「這是什麼樣的心態？用18世紀的傳統觀念在挑撥離間！」

盧秀燕說，自己受到的攻擊還不算什麼，當她看到長期維護民眾的消基會被抹紅、被攻擊，以及哪裡有災難就哪裡去的慈濟被污蔑、最高學術殿堂台大遭抹黑，她問大家：「台灣社會為了這次選舉，已經變成什麼樣子了？」

盧秀燕接著說：「我比較資深，今天要代表所有的好姐妹們，向蔡總統講話。」她指出蔡英文難得成為國家領導人、執政黨的主席，負有保證社會善良選風、正向選舉的責任與義務，奉勸她「約束網軍、約束側翼，不要讓中央政府濫用國家資源，假公濟私攻擊在跟你競選的人，這個國家要往上走、往正向選舉、往善良的方向走。」

▲盧秀燕提到消基會、慈濟、台大因選舉被攻擊，神情激動。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）
▲盧秀燕提到消基會、慈濟、台大因選舉被攻擊，神情激動。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.10.14）
她說：「我們10位候選人會提出這樣的問題，表示我們除了會保護城市、會防疫、會做經濟、拚建設，更重視社會價值！因為在我們執政之下，一定促進城市和諧、正向發展，促成國家社會往善良的風氣去。」

盧秀燕強調：「這是場關乎國家未來前途的選舉，選民要透過選票救國家、救人民，對惡意選風、網紅、側翼表達嚴重態度。」

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