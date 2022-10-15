中共20大在即　跨國議員籲加強與台灣互動展現支持

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IPAC呼籲，各國應制裁需為發生在新疆、西藏、香港和中國境內其他地方的人權侵害事件負責的中國政府官員；檢視供應鏈是否有依賴中國、涉入強迫勞動的情況；增進與台灣的政經互動，包括透過協商雙邊或多邊投資貿易協議；撤銷與中國和香港的引渡協定。
中國國家主席習近平預計將透過中共20大順利進入第3任期、鞏固中共對中國的集權統治。
IPAC指出，在習近平領導下，中共在新疆大規模侵害人權、違反關於香港的國際協議、暗中支持俄羅斯侵略烏克蘭、升高對台灣的軍事威脅；20大以後，中國政府勢必將持續對人權以及和平、穩定的國際秩序構成威脅。
IPAC表示，習近平權力集中的態勢是毛澤東時代以來僅見；值此關鍵時刻，IPAC與所有遭中共壓迫的人同在。
IPAC串連超過200名各國國會及歐洲議會（European Parliament）議員，不少成員遭北京制裁，但組織仍穩定擴大。
今天的聲明獲來自英國、瑞典、丹麥、德國、愛爾蘭、比利時、捷克、美國、法國、挪威、科索沃、加拿大、阿爾巴尼亞、紐西蘭、荷蘭、瑞士、澳洲、北馬其頓、立陶宛、羅馬尼亞以及烏克蘭的國會議員聯署。烏克蘭今年9月中旬成為IPAC新成員。（編輯：徐睿承）1111015