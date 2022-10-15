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運動帶動地方經濟　96聯賽-彰化讚

▲96自転車-桃園讚(第五站)榮譽衫出發前合照。官方提供
▲96自転車-桃園讚(第五站)榮譽衫出發前合照。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-15 09:06:00

「96聯賽-彰化讚」一直以來與彰化永靖共同推動運動與觀光休閒產業結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益。雖全球受到新冠肺炎影響，許多體育運動發展受限，但本屆彰化讚還是吸引超過千人齊聚永靖共襄盛舉。主辦方也攜手在地，邀約永靖鄉24村組成的自主啦啦隊，用在地熱情歡迎車友，「就如同田中馬拉松，而永靖有自行車」。

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頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會支持96聯賽舉辦<彰化讚>已經是第三年了，年年規模越來越大、參與的車友也越來越多，很高興我們用自行車賽事讓臺灣騎友甚至來自八個國家的外國朋友來到彰化認識我們永靖之美！三年來基金會攜手成美文化園及永靖共好協會共同推廣永靖<好食、好美、好熱情>的特色。今年基金會更是提供參賽的每位朋友3大好康：【第一好康】參賽車友憑選手號碼布可以免費參觀佔地十公頃<頂新中部的人文、景觀、創意基地-成美文化園>、近距離欣賞百年閩客古厝成美堂。【第二好康】車友報到就可以拿到永靖美食券，可以到我們永靖老街體驗真正的古早味！【第三好康】車友記得到第二補給站<源泉社區活活動中心>享用牛肉吃到飽的尊榮補給！這些都是來參加彰化讚獨有的福利，讓全台車友真正感受永靖的好食好美好熱情！

當天千人齊聚成美文化園出發的挑戰組也會由永靖鄉長詹木根帶領<永靖地主隊>領騎，賽事沿途會有永靖24村自主號召成立千名啦啦隊沿途為選手加油，讓選手能直接感受永靖鄉民和村民的熱情。來自哥倫比亞的外籍騎友循恩也表示，過去我們都以北台灣騎遊為主，這次特別參與<96聯賽>來體驗彰化台139的丘陵坡道，沿途還有好多人為我們加油，讓我感受到台灣人的熱情與活力，補給站還有骰子牛吃到飽是一個難忘的經驗。

主辦單位<96自転車>董事長楊倩玉也表示，體育不僅僅是運動產業，更是觀光及健康產業的基礎。世界三大自行車賽，從環法、環義到環西班牙，比賽之處帶動的旅館、餐飲、賽事周邊產品收益，都是各地方政府歡迎賽事的主要原因之一。96聯賽致力於推動地方觀光，並獨創推出「永靖好食券」，贈送給每一位參賽車友在地消費券。同時行銷推廣期間還邀請金鐘影帝屈中恆拍攝美食短片，攜手在地美食店家，讓車友、車迷享受在地古早味美食，回饋在地店家。96自転車舉辦賽事會結合在地資源，活動期間當地的旅館和民宿幾乎都都滿租，為地方帶來更多經濟效益。

這次賽事的起迄點位於彰化縣永靖鄉「成美文化園」，每年吸引上萬人造訪。同時，「頂新和德文教基金會」近年積極推動地方特色文化與觀光休閒產業之結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益，打造一鄉一企業的地方創生典範。 詹木根鄉長表示，透過運動賽事可望結合地方觀光為永靖交通、住宿、在地美食創造大幅運動經濟動能，同時帶動城巿行銷，打造專屬彰化縣永靖鄉的特色與價值。

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