運動帶動地方經濟　96聯賽-彰化讚

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當天千人齊聚成美文化園出發的挑戰組也會由永靖鄉長詹木根帶領<永靖地主隊>領騎，賽事沿途會有永靖24村自主號召成立千名啦啦隊沿途為選手加油，讓選手能直接感受永靖鄉民和村民的熱情。來自哥倫比亞的外籍騎友循恩也表示，過去我們都以北台灣騎遊為主，這次特別參與<96聯賽>來體驗彰化台139的丘陵坡道，沿途還有好多人為我們加油，讓我感受到台灣人的熱情與活力，補給站還有骰子牛吃到飽是一個難忘的經驗。
主辦單位<96自転車>董事長楊倩玉也表示，體育不僅僅是運動產業，更是觀光及健康產業的基礎。世界三大自行車賽，從環法、環義到環西班牙，比賽之處帶動的旅館、餐飲、賽事周邊產品收益，都是各地方政府歡迎賽事的主要原因之一。96聯賽致力於推動地方觀光，並獨創推出「永靖好食券」，贈送給每一位參賽車友在地消費券。同時行銷推廣期間還邀請金鐘影帝屈中恆拍攝美食短片，攜手在地美食店家，讓車友、車迷享受在地古早味美食，回饋在地店家。96自転車舉辦賽事會結合在地資源，活動期間當地的旅館和民宿幾乎都都滿租，為地方帶來更多經濟效益。
這次賽事的起迄點位於彰化縣永靖鄉「成美文化園」，每年吸引上萬人造訪。同時，「頂新和德文教基金會」近年積極推動地方特色文化與觀光休閒產業之結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益，打造一鄉一企業的地方創生典範。 詹木根鄉長表示，透過運動賽事可望結合地方觀光為永靖交通、住宿、在地美食創造大幅運動經濟動能，同時帶動城巿行銷，打造專屬彰化縣永靖鄉的特色與價值。