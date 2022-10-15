瘦子暴怒飆國罵「我就是支持同志」 譙廠商：不缺你的錢
35歲「嘻哈男神」瘦子（E.SO，本名陳昱榕）自頑童MJ116單飛發個人專輯後，人氣急速竄升，5月初宣布與圈外女友登記結婚，不到1個月再證實升格人父，事業與家庭兩得意。身為各大品牌搶手合作對象的瘦子，昨（14日）深夜突然在IG對某廠商飆國罵：「我他X就是支持同志！」要不認同他理念的業者不要跟他談合作，「我真的不缺你的錢！」
瘦子在限時動態連發兩篇文，先是不耐地說：「那些把我講過的話做成語錄的...讓我很不想在講話...可以正常點嗎...」接著表示：「我他X就是支持同志！然後我也跟主耶穌基督禱告，怎樣了嗎？」更直接聲明：「如果你沒辦法認同我價值的廠商，就不要跟我合作，我真的不缺你的錢，我不會幫著你來賺我的粉絲的錢！」強調自己不是一般的藝人，「林北是饒舌歌手，你老闆是誰，我都XXX！」
過去應對媒體或工作受訪，瘦子總給人隨和、謙虛的印象，這次罕見動怒發言，引發外界關注。瘦子已經不是第一次在社群媒體表態力挺同志朋友，2月發表的第二張專輯《EARTHBOUND》就收錄自己創作、講述一位在基督教家庭長大的男同志，被牧師爸爸反對結婚，到敞開心胸接納的歌曲《Amazing》。
瘦子當時就表示：「身邊有一些同志的好友，看到他們的故事跟煎熬，跟導演討論腳本的時候產生了這樣的故事想法，雖然《Amazing》這首歌講述的是更大愛的格局，但因為愛不只有一種，希望每種人都值得被愛。」（編輯：楊穎軒）