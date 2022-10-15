新竹市長選戰不平靜！黃源甫涉賄選 10萬交保限制住居
68歲無黨籍新竹市長候選人黃源甫，遭爆日前於9月期間，在聯歡晚會等場合上，發送價值約200元的鼻腔清洗器「洗鼻器」給選民尋求支持，新竹地檢署接獲線報後，昨（14）日持搜索票前往黃源甫住處搜索，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15人到案，訊問後認定黃源甫行賄罪嫌，以新台幣10萬元具保候傳並限制住居。
有鑒於新冠肺炎疫情，讓民眾相當注重自我居家防疫，留日耳鼻喉科專科醫師黃源甫從日本媒體中得知，鼻腔沖洗可達到防疫作用，於是今年5月起，便積極宣傳洗鼻效用，還親自到社區教學，並自費添購洗鼻器發送，不過他在登記參選新竹市長後，9月期間繼續對外發送價值約200元的鼻腔清洗器予投票權人，涉嫌賄選嫌疑。
新竹地檢署接獲情資後展開調查，並在14日由檢察官指揮新竹市警察局第三分局、新竹市調查站、新竹市專勤隊、檢察事務官等偵辦，持搜索票到黃源甫住處搜索，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15人到案，動員5名檢察官協同訊問，黃訊後交保10萬元並限制住居，其餘則請回。
新竹地檢署呼籲，候選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為。（編輯：林莞茜）