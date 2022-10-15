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新竹市長選戰不平靜！黃源甫涉賄選　10萬交保限制住居

▲新竹市長候選人黃源甫，贈送選民洗鼻器遭檢警搜索住處，訊後10萬元交保、限制住居。（圖／翻攝自黃源甫臉書）
▲新竹市長候選人黃源甫，贈送選民洗鼻器遭檢警搜索住處，訊後10萬元交保、限制住居。（圖／翻攝自黃源甫臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-10-15 10:03:152022-10-15 10:07:17

68歲無黨籍新竹市長候選人黃源甫，遭爆日前於9月期間，在聯歡晚會等場合上，發送價值約200元的鼻腔清洗器「洗鼻器」給選民尋求支持，新竹地檢署接獲線報後，昨（14）日持搜索票前往黃源甫住處搜索，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15人到案，訊問後認定黃源甫行賄罪嫌，以新台幣10萬元具保候傳並限制住居。

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有鑒於新冠肺炎疫情，讓民眾相當注重自我居家防疫，留日耳鼻喉科專科醫師黃源甫從日本媒體中得知，鼻腔沖洗可達到防疫作用，於是今年5月起，便積極宣傳洗鼻效用，還親自到社區教學，並自費添購洗鼻器發送，不過他在登記參選新竹市長後，9月期間繼續對外發送價值約200元的鼻腔清洗器予投票權人，涉嫌賄選嫌疑。

▲新竹市長候選人黃源甫5月起就不斷在推廣洗鼻器。（圖／翻攝自黃源甫臉書）
▲新竹市長候選人黃源甫5月起就不斷在推廣洗鼻器。（圖／翻攝自黃源甫臉書）
新竹地檢署接獲情資後展開調查，並在14日由檢察官指揮新竹市警察局第三分局、新竹市調查站、新竹市專勤隊、檢察事務官等偵辦，持搜索票到黃源甫住處搜索，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15人到案，動員5名檢察官協同訊問，黃訊後交保10萬元並限制住居，其餘則請回。

新竹地檢署呼籲，候選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為。（編輯：林莞茜）

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