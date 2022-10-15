鴻海周邊大禮包開放預購　電動巴士MODEL T造型盒好吸睛

HHTD22鴻海科技日將在10月18日登場，昨（14）日官方再度釋出集結Model V、Model B以及Model C 量產版的35秒預告片，同時晚間6點也開放鴻海股東及員工周邊商品預購大禮包，內含聯名行動電源、聯名保溫杯與主題網紗袋，還有鴻海特製版的乖乖零嘴，另外縮小版的電動巴士MODEL T 造型盒超吸睛，車頭還寫上股號「2317」。
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由鴻海自行設計開發的MODEL V、MODEL B及MODEL C量產版，將在下周鴻海科技日首度登場與大家見面，而昨日官方再度釋出集結Model V、Model B以及Model C 量產版的35秒預告片。由於反應熱烈，鴻海之前宣布開放50位支持鴻海的粉絲們，一起蒞臨現場參與年度盛事。
另外，鴻海科技日也推出限定周邊產品大禮包，於昨日晚間6點開放給鴻海股東及員工預購。今年鴻海科技日周邊商品以大禮包的形式推出，除了活動當天出席與會貴賓可以獲得之外，同時也特別開放3樣限定優惠商品，包括聯名行動電源、聯名保溫杯與主題網紗袋，讓鴻海股東及員工預購，其中也包含鴻海特製版的乖乖，以及消費滿額或購買全品項即贈送超人氣「電動巴士MODEL T 造型盒」，縮小版的電動巴士MODEL T車頭還寫上股號「2317」。