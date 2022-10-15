租屋「最雷家具」曝光！跪求房東快搬走：佔空間又沒路用
對於學生、單身族群或小家庭來說，由於大部分的租屋族通常過幾年就會搬遷，大部分都是「一卡皮箱入住」，因此租屋處提供的硬體設施就相對重要，也被列入租屋考量重點。Dcard有網友發問房東提供「最沒路用」家具有哪些，包括老沙發、傳統梳妝台、映像管電視、窗型冷氣都在列，甚至有人直言：「看到舊型冷氣機就不會搬進去了」。
對於空手入住的房客來說，房東所能提供的基本配備很重要，像是桌子、衣櫃、床、沙發等，不過有些家具反而讓租客倒退三步。有Dcard網友發問「租屋時覺得最沒用的家具」，原PO率先舉例讓人懷疑美感的大紅舊沙發，就像以前小時候回外公家看到的擺設。不過眾人倒認為難看的沙發還算好解，只要買個沙發套就能拯救，而且有朋友來家裡玩時還可以當床睡。
原PO還提到，像是快成為古董的映像管電視、阿嬤用的木製梳妝台，以及舊型冷氣機，「看到這種冷氣機，我可能不會考慮要搬進去，寧可自己買一台，也不想用舊的冷氣機。」立刻引起眾人附和：「電費保證你臉垮下來」、「舊型冷氣，真的會哭」。
其他人也列舉超雷家具，超巨大卻老舊的電視櫃，或是派不上用場的泡茶桌，以及育有年幼小孩的小家庭租客，最怕遇到擺放玻璃桌，派不上用場的家具著實浪費寸土寸金的租屋空間，房客卻又不能擅自丟棄，若是房東願意移走真的謝天謝地。