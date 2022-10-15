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土耳其礦坑爆炸至少25死！數百公尺地下　仍有人受困

▲土耳其一處礦坑14日晚間發生爆炸意外，釀成嚴重死傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其一處礦坑14日晚間發生爆炸意外，釀成嚴重死傷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-15 09:48:37

土耳其北部的「TTK Amasra Muessese Mudurlugu」礦坑，當地時間14日晚間驚傳爆炸，據悉意外發生時，現場有超過百名礦工正在工作，截至發稿時間為止，已知至少25人因此死亡，救援工作仍在持續進行，恐仍有數十人受困於300多公尺深的地下。

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綜合外媒報導，土耳其內政部長和衛生部長聲稱，爆炸時共有110名工人在現場，意外發生在當地時間14日晚上6點15分左右，雖然具體事故原因還在調查，但初步跡象顯示。爆炸疑似是由礦坑內的甲烷氣體造成。

從救援現場的畫面可以看到，不少傷者陸續被抬上救護車，還有罹難者遺體被以印有土國國旗的袋子包裹，來自鄰近省份的救援隊也被派往當地支援，除了死者，另外還有至少17人受傷，其中8人傷勢嚴重。

有從礦坑逃出的工人透露，礦坑內滿是灰塵，幾乎看不到任何東西，自己是非常幸運才能逃出來；更多受困礦工的家屬也已趕往礦坑，希望得到親友的進一步消息。

意外發生後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已取消原訂赴東南部的訪問，預計週六前往巴爾滕省的阿瑪斯拉（Amasra，事故地點）進行勘查與慰問，並指派專門調查官負責調查此事。


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