好心撿皮夾送警局！失主提告「2萬元不見」網：根本釣魚
好心沒好報？有網友在臉書爆料公社上PO文表示，自己日前在前往施工地點途中，撿到一個皮夾，為了避免敏感他沒有打開確認就直接送到派出所，沒想到失主卻反控訴他裡頭現金少了1萬元，後面又改口稱少了2萬元，最後還一舉提告，讓他相當無言直呼「早知道我就不管了」，並表示「人心真的太恐怖！好心幫忙也被告，這樣誰敢在幫助人？」網友也紛紛回應「擺明就是釣魚的」。
原PO表示，他是一名施工承包商，9月中旬在街頭施工，當時他在工作途中路上撿到一個皮夾，準備要送至警察局時，想到剛好下一個施工地點在泉州派出所旁邊，為了方便就沒有找臨近派出所，而是直接將皮夾送到泉州派出所，但當將皮夾送至派出我後，警察先生看見皮夾空的，問他裡面沒有現金嗎？他回答「不好意思，因為這東西很敏感，所以我沒打開就送到這來了」，對於怎麼不送就近的警局，原PO也說「因為我要施工的地點就在對面馬路，就順道過來（前後時間半小時以內）」後來他留下資料就離開了。
不料，當日下午警局打給他問他在哪個路段撿到，要調閱監視器「因失主說裡面一萬多塊不見了」，原PO則因沒打開確認也不知道裡面是什麼情況，正當原PO以為事件應就此打住時，警方一個月後又來電，聲稱皮將內有「2萬」不見了，要提告。
原PO傻眼表示「2萬多現金以自己的工作來說，真的不難賺，沒必要為了這點現金冒風險吃官司」，也抱怨失主說詞前後不一，甚至連警方都說「監視器跟送警察局的時間，都無法證明犯罪」但失主還是很堅持要提告，原PO直呼「好心還要被告，這樣誰還敢幫助人，人心真的太恐怖」抱怨還要等星期一到案說明。
貼文一處，網友也為原PO打抱不平「誰會傻到錢拿走，皮包才交給警察局的」、「所以不能怪現在的人愈來愈冷漠，因為太熱心公親變事主阿」、「告回去跟他求償啊⋯反正他沒證據硬萬要告是穩輸的」、「看看車禍，去幫跌倒的都會被指控是肇事者」、「擺明就是釣魚的，辛苦樓主了」，最後也勸世「要做好事之前最好要想想如何保護自己」、「拾金不昧只適合小朋友」、「撿到皮夾裡面沒錢就順手丟垃圾桶吧」。（編輯：林莞茜）