獨／蔣萬安參加吳子嘉董事長開講 缺席張善政22日造勢
國民黨桃園市長參選人張善政繼8日南區造勢成功後，22日將在桃園北區舉行造勢晚會，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕更將站台力挺，展現團結大氣勢。不過，這場造勢獨缺理應擔任藍營大母雞的台北市長參選人蔣萬安，據了解，主辦方有邀約蔣萬安，但蔣萬安竟是為了參加吳子嘉「董事長開講」婉拒與張善政合體造勢。
國民黨北北基桃選情回穩，不過，其中以桃園最為膠著，張善政雖領先民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，但遲遲拉不開差距；為延續8日張善政南區總部成立大會氣勢，22日桃園北區總部成立大會也至關重要，地方人士認為，現在張善政就差一個勢，所以北區造勢一定得成功，把勢造起來才有機會勝選。
由桃園北區總部主委萬美玲主辦的張善政北區造勢陣容華麗，除黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、桃園市議會議長邱奕勝、前總統府秘書長羅智強外，整潮高潮就是漢子侯友宜、燕子盧秀燕將合體為張善政站台，展現藍營大團結。
惟據了解，主辦方有邀請蔣萬安，但蔣萬安以很早就安排了行程回絕邀約；據透露，蔣萬安很早就安排的行程就是參加美麗島電子報董事長吳子嘉的「董事長開獎粉絲見面會」活動。
該場活動邀請了蔣萬安、台北市議員徐巧芯及朱學恒分享地方施政理念，而活動時間就是張善政聯合造勢、22日晚上8時。
桃園地方人士表示，接下來仍會安排蔣萬安以不同形式到桃園跟張善政合體拜票，拉抬氣勢。