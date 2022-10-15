《原子》小孩忍淚登台！退團後首露臉 粉絲哭成一片淚海
「小孩加油！」在粉絲瘋狂尖叫聲出場的《原子少年》天王星，昨（14）日現身銘傳大學校園演唱會轟動全場，日前爆出爭議風波的成員小孩（何世華），宣布退團後首度露臉，敬業打起精神勁歌熱舞，吳昱廷演唱《熱可可》時，送上溫暖擁抱，小孩仰著頭忍著不讓眼淚掉下來，一度把頭埋進隊長高胥崴懷中，畫面相當催淚。
天王星成團沒多久，就有驚人號召力，昨晚是小孩自願退團後首場演出，演唱會多數都是《原子少年》歌迷，拿著燈牌、應援物現身，希望能為他加油打氣。在活動後半場登台演出，天王星連唱《底加啦》、《熱可可》、《KING》3首歌曲，炒熱現場氣氛，心情略陷低潮的小孩，全程未發一語，僅以雙手合十向粉絲致謝。
在粉絲不斷鼓譟下，天王星展現緊密結合的團魂，吳昱廷演唱《熱可可》歌詞時，唱道「我就不想讓你疼，不想讓你悶，不想讓你總是感覺一個人」，數度望向小孩，緩緩走近搭著他的肩，寵愛地輕揉他的頭，讓小孩總算露出一抹微笑，粉絲歡聲雷動大喊他名字，男兒有淚不輕彈的他，只能仰著頭忍住奪眶的淚水。
天王星離場前，隊長高胥崴霸氣喊話，「我知道你們一直想要講一句話，可以聽你們講嗎？四個字。」號召台下粉絲齊聲大喊「小孩加油！」小孩內心情緒複雜，選擇獨自走到舞台後，主持人木木暖心送上擁抱，小孩再次走向台前向粉絲鞠躬致謝，現場已經哭成一片淚海。
小孩結束本週演出後，將於10月17日退出天王星。昨晚同台演出的歌手鼓鼓，也曾經歷夯團《MP魔幻力量》成員退團紛擾，如今單飛成績亮眼，他透露擔任《原子少年》演唱會嘉賓後，被少年的熱血沸騰感染，開始勤奮練舞，並意味深長地說：「演藝事業這條路很長！」鼓勵後輩不要放棄。