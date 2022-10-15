中共二十大明登場！首場記者會今天下午率先召開

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）即將於明天（16日）召開，首場新聞發布會則預計今（15日）下午4點30分在人民大會堂舉行，屆時將於北京新世紀日航飯店三層世紀廳設立分會場，供記者視訊與會。
綜合中國官媒報導，這場會前新聞發布會，將介紹二十大準備工作情況和大會相關議題，接到確認通知的境內和港澳台記者，須事先到新世紀日航飯店世紀廳領取請柬，外國記者領取方式則另行通知。發布會開始前90分鐘，記者憑請柬和大會採訪證，到新世紀日航飯店三層世紀廳指定區域就座，屆時將由中央廣播電視總台央視進行現場直播，新聞中心免費提供直播信號，呼籲到場記者，勿將無線發射設備帶入會場，並應將手機調為靜音狀態或關機。
至於本次二十大會議議程，預計是由習近平代表第十九屆中央委員會，向大會作工作報告，修改《中國共產黨章程》，選舉第二十屆中央委員會和第二十屆中央紀律檢查委員會等等。截至14日為止，要出席本次大會的代表團已從中國各地匯聚至北京。
據悉，大會閉幕後，還將召開中共二十屆一中全會，由第二十屆中央委員會選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會、並批准任命中央紀律檢查委員會。
有當地觀察認為，如何解決百年大變局之外部複雜形勢，以及中國未來的外交道路，是這次外媒對二十大高度關注的內容，按慣例將對當前國際形勢做出評估與判斷，相關論述也將成為下階段中國外交政策的重要依據。