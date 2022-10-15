防疫1000天蔡英文慰勞同仁　王必勝提陳時中「會懷念」

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，現在防疫還沒有結束，但這1000天過程中大致分為三個時期，包括疫苗問世前的阻斷傳播期、疫苗陸續上市後的提升免疫期、以及輕症成為主流的病毒共存期。
其中，阻斷傳播期，台灣2020年的365天中，有252天是零確診。提升免疫期部分，台灣曾發生一波本土流行疫情，歷經108天候重新迎回零確診，國人在2021年底達到極高的疫苗涵蓋率。病毒共存期則是以減少重症與死亡為目標，台灣於2022年4月進入第二波大流行，10月中旬重啟國門。
王必勝也提到前指揮官陳時中，說陳在1000天中，帶領大家908天，昨天也把總統送的平安蘋也轉送給陳，王必勝表示，雖然現在陳在不同跑道，但我們會懷念他，我們也會一起努力。
總統蔡英文致詞時表示，這1000天有很多挑戰，但大家一起守護台灣，從一開始的防疫包機、三級警戒到後來爭取購買疫苗，大家都咬緊牙關、關關難過關關過，這都要感謝全國的防疫夥伴，這段時間防疫有質疑也有批評，但大家都虛心接受檢討。
蔡英文指出，台灣防疫成績在國際上獲得許多稱讚，各項數據也表現的值得被肯定，像是超額死亡率部分，台灣是全球第三低，而根據日媒發布的疫情復甦指標，台灣在全球120個國家中排名第一名。
蔡英文表示，這1000天很不容易、很辛苦，防疫中心的同仁都有屬於自己的防疫故事，而這些故事累積成台灣的防疫成果，也讓世界看到台灣應變的韌性，現在國境開放，台灣已做好準備，歡迎旅客來台灣、歡迎國人回台灣，現在大家往正常生活邁進一大步，但對於疫情仍會密切監測、持續做好防疫，1000天台灣發展腳步沒有停下來，才有更好的台灣。
行政院長蘇貞昌也說，病毒源自武漢，之前大家都認為台灣距離最近，可能受害最慘，但台灣最早登機檢疫，很早就成立指揮中心，他感謝防疫同仁、全體國人大家一起走到這。他說指揮中心努力不懈、幾乎沒有什麼休息，笑說不知道勞動部會不會來檢查，但大家的努力都展現了台灣的韌性，從不被看好，認為會最慘，到有最好的防護，同時也拚出11年來最好的經濟成長。