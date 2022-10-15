桃園達人集合！鄭運鵬帶昆蟲寵物 合體「昆蟲擾西」暢聊
本身是桃園人，並長期從事生態教育的YouTuber「昆蟲擾西」昨（14）晚於YouTube頻道發布新影片，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬合體。2位「蟲友」一見面就非常熱鬧，什麼都能談，除大秀兩人自己養的昆蟲外，鄭運鵬更對於「昆蟲擾西」的成長經歷，與桃園的生態環境、生態教育多所著墨，希望能獲得桃園年輕爸媽的親睞。
影片一開始，2人互相交流自家養的昆蟲，鄭運鵬飼養的是「希氏巨山蟻、烏干達花金龜幼蟲、彩虹鍬形蟲幼蟲」，「昆蟲擾西」也帶來了新舊寵物「花金龜、彩虹鍬、吹粉金龜、枯葉螳螂、球蟒蛇、橘化豹紋守宮」，還有許多在桃園羊稠步道就能看見的昆蟲。「昆蟲擾西」說，自己就住在那附近，也常常在那裡上課教學，桃園真的是生態豐富的地區。
鄭運鵬透露對於桃園環境與達人匠人的技藝如何融入生活跟教育的想法，並向「昆蟲擾西」請益。鄭運鵬總結3項政見指出，要幫助桃園地區各領域達人提供資源媒合機會；捷運沿線設立自媒體中心提供網路培育空間；重視且維持桃園生態，成立北橫國家風景區、推廣生態教育。「昆蟲擾西」聽完後表示相當期待，希望有機會讓這些政策可以實現。
民進黨網路社群中心范綱皓表示，鄭運鵬在桃園深耕許久，也是資深的昆蟲愛好者，對於桃園的生態資源感到非常的驕傲。這次跟「昆蟲擾西」合作，除了兩人有相同的喜好之外，最重要的還是，鄭運鵬也很關心生態、保育，以及小朋友的教育，這一點和「昆蟲擾西」的理念相近。