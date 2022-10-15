「尼莎」颱風將生成！最快下午發海警 明後2天暴雨來襲
目前位於菲律賓東方海面附近的熱帶性低壓（TD23）仍在持續發展中，中央氣象局預估，它可能在今（15）日就生成為今年第20號颱風，中文譯名為「尼莎」（Nesat，柬埔寨命名，原意為捕魚），由於其生成位置較靠近台灣，本身暴風半徑也較大，因此氣象局不排除今天下午至傍晚就發布海上警報；而該熱帶性低氣壓或颱風將在明後（10/16、10/17）最靠近台灣，且連同東北季風增強出現「共伴效應」，導致桃園以北、東半部地區出現較大的雨勢，提醒民眾需做好防颱準備，並留意天氣最新動態。
氣象局預報員曾昭誠表示，TD23預計在今日下午至傍晚就會發展為颱風，由於其生成的位置和路徑在24小時內會對台灣周邊海域產生威脅，因此高機率在生成後立刻發布海上警報；曾昭誠指出，以目前預估來看，尼莎生成後路徑主要偏西，雖然仍有往北移的機率，但暴風圈距離台灣陸地仍有很長距離，因此陸上警報機率低；強度部分，氣象局預估其行徑巴士海峽時會稍稍增強，未來暴風半徑將擴增至180公里，屆時台灣地區的風勢會明顯變大。
由於TD23逐漸接近台灣，今天台灣東北部地區除了東北季風外，已經受到外圍環流影響出現一波波的降雨，預估尼莎生成後，將在明後（10/16、10/17）最靠近台灣，且連同東北季風增強出現「共伴效應」，導致桃園以北、東半部地區出現較大的雨勢。此外，昨（14）日下午2點生成的「桑卡」颱風，在今天早上8點已經再次減弱為熱帶性低氣壓，整體路徑持續向西，對台灣無任何影響。
今日天氣部分，受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近，基隆北海岸、臺灣東北部、東部及大臺北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨，明日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流及東北季風增強影響；桃園以北及東半部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。