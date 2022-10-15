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北市3咖都到！蔡英文祈福除瘟　大讚陳時中防疫成果

▲蔡英文與陳時中等人一同出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／陳時中辦公室提供）
▲蔡英文與陳時中等人一同出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-15 11:01:14

總統蔡英文今（15）日上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」時表示，疫情雖然對全球造成衝擊，台灣不僅在逆勢中經濟穩健成長，推動社會福利的腳步也絲毫沒有放慢；另外，蔡英文也大讚在場的民進黨台北市長參選人陳時中，直指防疫1000天，陳過去擔任指揮官忙到頭髮都變白，防疫成果被世界肯定。

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▲蔡英文與陳時中等人出席台北葫蘆寺「水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.15）
▲蔡英文與陳時中等人出席台北葫蘆寺「水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.15）
蔡英文致詞時表示，今年是葫蘆寺建廟75週年，今天很高興來到這裡和大家一起參加「水陸除瘟巡安起駕大典」。過去幾年來，疫情起起伏伏，她感謝葫蘆寺持續發揮安定人心的力量，也努力投入公益事業，除了捐口罩、捐快篩，更一口氣捐贈3台救護車，服務民眾，為社會注入更多正面的能量。

蔡英文說，這次葫蘆寺登高一呼，把全台灣九大宮廟都召集起來，舉辦水陸遶境，祈求風調雨順、合境平安，她要特別向大家說一聲「謝謝」。過去2年多來，靠著全民團結以及各大神明的保佑，一起把疫情控制下來。

蔡英文提到，10月13日我國正式開放國門，能夠邁向新階段，還有一群人也很努力付出。她稍早去了疫情指揮中心，因為指揮中心已成立1000天，她感謝防疫團隊的辛勞，他們不眠不休為台灣打拚。

蔡英文說，2年多來大家都很辛苦，也很不容易。今天，前防疫指揮官陳時中也在現場，他擔任908天的指揮官；親自主持581場記者會，忙到頭髮都變白。這幾年，她接待來自世界各國的外賓，大家都對台灣的防疫成績豎起大拇指比讚，對於陳時中及防疫團隊的付出，蔡英文表達肯定之意。

蔡英文也表示，之前的總統大選、公投，大社子地區的朋友都很挺她，她執政這幾年也沒有給大家「漏氣」。中央有這麼多好政策，需要地方一條心、一起拚，未來，她和執政團隊會在中央繼續拚，地方就交給大家一起拚，「讓我們一起為台北做得更多、做得更好」

葫蘆寺15日舉行九聖除瘟賜福大遶境，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭，早上從台北葫蘆寺起駕，途經大龍峒保安宮，並前往葫蘆堵、社子地區進行大遶境，盼藉9大宮廟神聖的威力祈福除瘟護台灣。

今日活動包含民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安、內政部長徐國勇、民進黨立委何志偉、葫蘆寺董事長郭江源等人也都到場。

▲蔡英文與陳時中等人出席台北葫蘆寺「水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.15）
▲蔡英文與陳時中等人出席台北葫蘆寺「水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.15）

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