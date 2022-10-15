北市3咖都到！蔡英文祈福除瘟　大讚陳時中防疫成果

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蔡英文說，這次葫蘆寺登高一呼，把全台灣九大宮廟都召集起來，舉辦水陸遶境，祈求風調雨順、合境平安，她要特別向大家說一聲「謝謝」。過去2年多來，靠著全民團結以及各大神明的保佑，一起把疫情控制下來。
蔡英文提到，10月13日我國正式開放國門，能夠邁向新階段，還有一群人也很努力付出。她稍早去了疫情指揮中心，因為指揮中心已成立1000天，她感謝防疫團隊的辛勞，他們不眠不休為台灣打拚。
蔡英文說，2年多來大家都很辛苦，也很不容易。今天，前防疫指揮官陳時中也在現場，他擔任908天的指揮官；親自主持581場記者會，忙到頭髮都變白。這幾年，她接待來自世界各國的外賓，大家都對台灣的防疫成績豎起大拇指比讚，對於陳時中及防疫團隊的付出，蔡英文表達肯定之意。
蔡英文也表示，之前的總統大選、公投，大社子地區的朋友都很挺她，她執政這幾年也沒有給大家「漏氣」。中央有這麼多好政策，需要地方一條心、一起拚，未來，她和執政團隊會在中央繼續拚，地方就交給大家一起拚，「讓我們一起為台北做得更多、做得更好」
葫蘆寺15日舉行九聖除瘟賜福大遶境，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭，早上從台北葫蘆寺起駕，途經大龍峒保安宮，並前往葫蘆堵、社子地區進行大遶境，盼藉9大宮廟神聖的威力祈福除瘟護台灣。
今日活動包含民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安、內政部長徐國勇、民進黨立委何志偉、葫蘆寺董事長郭江源等人也都到場。