陳沂終於談曾格爾 戳贊助者心態：征服她等於征服百岳？
美女登山家曾格爾被爆出約已婚富商泡湯、過夜，還要求170萬元的贊助金，且款項直接匯進私人帳戶，正宮火大指控「把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，甚至用盡心機直接對我侵門踏戶而來」，雙方互告侵害配偶權及誹謗罪。對此，大砲網紅陳沂推敲贊助者的心態，不解地問：「征服曾格爾等於也征服了百岳？」
陳沂在新聞爆出來前不認識曾格爾，認為她不紅，爬了當事人的壯舉等文章，「有登山界的人出來說她的登山紀錄都很謎，要不是快到媲美空拍機的速度，就是那個時候因為氣候沒人能登頂，她一個人宣稱成功登頂，但始終拒絕交出GPS證明，有人去粉絲團問她就會被封鎖。」
看了曾格爾的照片，陳沂說：「我本來以為她很正，所以富商願意拿錢贊助。後來發現她長那樣，100多萬真的太貴了吧？還是說因為她宣稱征服百岳，征服她等於也征服了百岳，抱著這種心情買的嗎？」不懂贊助是否真的有那麼好拿，「只要說自己有夢想，就會有人拿錢出來給妳圓夢，隨隨便便幾百萬，真的很扯。」
網友表示：「我永遠不懂募資成就自己夢想是哪招，為何不去賺錢？或是正當商業贊助去談」、「只想問她放大片什麼牌的，竟然可以在低溫風又大的高山戴這麼久」、「問題是這種事，老婆都先告小三，自己老公癢都沒事一樣」、「可能100多萬對富商來說只是從口袋拿零錢出來」、「爲什麼有人願意花錢讓別人去玩？我太窮了，不懂這種心態」！（編輯：楊穎軒）