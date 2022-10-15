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陳沂終於談曾格爾　戳贊助者心態：征服她等於征服百岳？

▲陳沂評論曾格爾「約泡人夫」疑雲。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲陳沂評論曾格爾「約泡人夫」疑雲。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-15 11:46:222022-10-15 12:20:33

美女登山家曾格爾被爆出約已婚富商泡湯、過夜，還要求170萬元的贊助金，且款項直接匯進私人帳戶，正宮火大指控「把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，甚至用盡心機直接對我侵門踏戶而來」，雙方互告侵害配偶權及誹謗罪。對此，大砲網紅陳沂推敲贊助者的心態，不解地問：「征服曾格爾等於也征服了百岳？」

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▲▼曾格爾被控訴與已婚富商偷情，正宮提告侵害配偶權並求償200萬元。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲曾格爾被控訴與已婚富商偷情，正宮提告侵害配偶權並求償200萬元。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲人在尼泊爾的曾格爾身陷「約泡人夫」疑雲。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲▼曾格爾被正宮閨密爆料「侵門踏戶爛醉躺沙發」。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲▼曾格爾被控訴與已婚富商偷情，正宮提告侵害配偶權並求償200萬元。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
陳沂在新聞爆出來前不認識曾格爾，認為她不紅，爬了當事人的壯舉等文章，「有登山界的人出來說她的登山紀錄都很謎，要不是快到媲美空拍機的速度，就是那個時候因為氣候沒人能登頂，她一個人宣稱成功登頂，但始終拒絕交出GPS證明，有人去粉絲團問她就會被封鎖。」

▲▼不受官司影響，29歲曾格爾月初創下13小時無氧速攀世界第8高峰馬納斯魯峰的世界紀錄，獲得尼泊爾官方認證。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲▼不受官司影響，29歲曾格爾月初創下13小時無氧速攀世界第8高峰馬納斯魯峰的世界紀錄，尼泊爾官方到場認證。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲▼不受官司影響，29歲曾格爾月初創下13小時無氧速攀世界第8高峰馬納斯魯峰的世界紀錄，獲得尼泊爾官方認證。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
看了曾格爾的照片，陳沂說：「我本來以為她很正，所以富商願意拿錢贊助。後來發現她長那樣，100多萬真的太貴了吧？還是說因為她宣稱征服百岳，征服她等於也征服了百岳，抱著這種心情買的嗎？」不懂贊助是否真的有那麼好拿，「只要說自己有夢想，就會有人拿錢出來給妳圓夢，隨隨便便幾百萬，真的很扯。」

▲陳沂平日發文以針貶時事為主。（圖／陳沂FB）
▲▼陳沂推敲贊助曾格爾鉅額資金的男性心態。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲▼陳沂選擇穩定投資，積少成多。（圖／陳沂臉書）
網友表示：「我永遠不懂募資成就自己夢想是哪招，為何不去賺錢？或是正當商業贊助去談」、「只想問她放大片什麼牌的，竟然可以在低溫風又大的高山戴這麼久」、「問題是這種事，老婆都先告小三，自己老公癢都沒事一樣」、「可能100多萬對富商來說只是從口袋拿零錢出來」、「爲什麼有人願意花錢讓別人去玩？我太窮了，不懂這種心態」！（編輯：楊穎軒）


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