影／高市積極布建特色公園　打造孩子們的專屬迪士尼

別具特色的遊樂園不必遠求，就在我家樓下的公園。高雄市政府新出爐短片，透過小朋友裝扮成捍衛國家的王子，以及乘坐海盜船要求交出黃金的海盜，搭配擬人化的惡魔貓與刺激緊張的音效，巧妙帶出特色公園的童趣。呈現市府積極布建特色公園，要把樓下公園打造成每一位孩子的迪士尼樂園。
影片以小朋友的可愛想像為主軸，想像勇敢的王子會同守衛們，大聲向來犯的海盜說「不准侵入我的國家」；另一邊則是打雷閃電、下著大雨，海盜站在船首威嚇要求「快把黃金交出來」，而象徵惡魔貓的溜滑梯背後出現噴發岩漿的火山、嘴裡不時吐出大火還流出炙熱的熔岩，王子和海盜這時利用盪鞦韆來到惡魔貓前方，不懼惡魔、舉劍對抗，畫面豐富、童趣十足。
公園充滿著童年回憶和親子感情，也是城市的綠洲、感情的牽絆，當公園的新闢、改造融入了社區居民的想法，便能建構出更貼近民意的在地公園，也使居民進而對公園產生歸屬感、信任度與包容力。
市府團隊重視公園遊憩設施並持續推動公民參與公園規劃，秉持緊緊緊的行政效率，盤點全市公園情形並加以改造， 市府今年特編列7.92億元，力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，並一次編足經費，全面改造公園既有454處兒童遊戲場，符合衛福部最新安全規範，期望未來，每個社區公園都能提供質量好、符合在地社區需求的共融特色公園。
近年來市府持續打造舒適友善的公園、綠地及遊戲環境，提供市民休憩、運動、美學、生態多樣化的公共空間，包含鐵路地下化綠園道，串聯周邊綠地與水資源系統，整合都市藍綠帶景觀；建置特色遊戲場公園，如湖內區公3公園、鳳山區五甲公6公園、大寮區運動公園及前鎮區籬仔內公園，提供具功能性、美學與安全性的遊戲場。